Üye Girişi
Haberler

TAV Havalimanları'nın İzmir, Bodrum, Üsküp ve Zagreb Havalimanları Dünya Çapında Ödüller Aldı

TAV Havalimanları'nın İzmir, Bodrum, Üsküp ve Zagreb Havalimanları Dünya Çapında Ödüller Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen ASQ ödüllerinde 'en iyi havalimanları' arasında gösterildi. Ödüller, yolcu değerlendirmeleriyle belirlendi ve Atlanta'da düzenlenen törende takdim edildi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen törende sahiplerine teslim edildi.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, yolcu değerlendirmelerine göre kendi kategorilerinde "en iyi havalimanı" seçildi. Ödüller bu yıl ABD, Atlanta'da düzenlenen ACI Müşteri Deneyimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle verildi.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, "TAV Havalimanları olarak 8 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte, 33 ülkede 110 havalimanında küresel ayak izimiz bulunuyor. Hizmet verdiğimiz her alanda yolcularımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek, onlara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Dört havalimanımızın, yolcu değerlendirmelerine göre müşteri deneyimi açısından dünyanın en iyileri arasında yer alması bizi gururlandırıyor. Bu başarıyı, deneyimli insan kaynağımızın ve bilgi birikimimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Havalimanı işletmeciliğinde global çapta tercih edilen bir marka olmamızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Adnan Menderes, Üsküp ve Milas- Bodrum havalimanları, yolcu kapasitelerine göre "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" seçildi. İzmir Adnan Menderes ayrıca "Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu", "En Temiz Havalimanı", "En Keyifli Havalimanı" ve "En Adanmış Personele Sahip Havalimanı" kategorilerinde ödül aldı ve toplam beş kategoride ödüllendirilen dokuz havalimanından biri oldu. Zagreb Havalimanı ise "Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorisindeki ödülüyle, son 10 yıl içinde beş yıllık bir süre zarfında birden fazla ASQ ödülü kazanan havalimanlarının yer aldığı ACI World Genel Direktörü'nün Mükemmellik Listesi'neki (Roll of Excellence) sekiz havalimanı arasına ismini yazdırdı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. 2006 yılında başlatılan ASQ, 109 ülkede 400'ün üzerinde katılımcı havalimanı ile dünyanın önde gelen havalimanı yolcu memnuniyeti programı olarak adlandırılıyor. 30'dan fazla temel performans göstergesini kapsayan yaklaşık 600 bin anketle program, havayolculuğunun mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeline dair kapsamlı bir bakış sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Adnan Menderes Havacılık Ekonomi Turizm Bodrum Dünya Üsküp İzmir

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });