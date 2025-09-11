TAV Havalimanları'na ASQ Ödülleri

TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum ve Üsküp havalimanları, "Havalimanı Hizmet Kalitesi" (ASQ) programı çerçevesinde ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ödüllerini kazandı.

İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları ise yolcu geçiş süreçlerindeki performanslarıyla "Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorisinde ödüllendirildi.

Ayrıca İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" ödülüne layık görülürken, Milas-Bodrum Havalimanı "Avrupa'nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı" kategorisinde de dereceye girdi.

Ödüller, ACI World tarafından düzenlenen Airport Experience Summit 2025 kapsamında sahiplerine teslim edildi. Dünyanın dört bir yanından 800'den fazla üst düzey havalimanı yöneticisi, müşteri deneyimi uzmanı ve sektör profesyoneli zirvede bir araya geldi.

TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand da konuşmacılar arasında yer aldı. Ferrand, çoklu havalimanı işletmecilerinin portföylerinde hem tutarlı hem de farklılaştırılmış yolcu deneyimleri yaratmaya yönelik stratejileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve geliştirmek için oluşturulan ASQ programı, başlatıldığı 2006'dan bu yana 110 ülkede 400'ün üzerinde havalimanının katılımıyla dünyanın önde gelen yolcu memnuniyeti programı olarak tanımlanıyor.

ASQ ödüllerinin kazananları, her yıl dünya genelinde 700 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, çeyrek asırdır yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Koçak, yolcuların görüşleriyle belirlenen bu ödüllerin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayarak emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.