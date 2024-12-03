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Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine (UTTS) geçişler yoğun şekilde sürüyor. Son tarih 31 Aralık 2024 olarak açıklanırken vatandaşların bu tarihe kadar 2 bin 172 TL ödeyerek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni taktırmaları gerekiyor.

5 Ekim 2023'te yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki mükelleflerin araçlarına, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda söz konusu mükelleflere ait 8 milyon taşıtın 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırma yükümlülüğü bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, UTTS kapsamında Mükellefler ve Yetkili Taşıt Montaj Servisleri tarafından verilen TTB sipariş sayısı 1 milyonu geçti. Öte yandan, mevcut 12 bin 667 istasyondan 4 binden fazlasının UTTS'ye dahil olmak için gerekli işlemleri yaptırdığı, 400'den fazla teknik servisin saha işlerini sürdürdüğü, 1400'den fazla TTB montaj noktasının ise mobil ve yerinde hizmet vermekte olduğu öğrenildi.

VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMALARI MÜMKÜN OLMAYACAK

TTB taktırmak için son tarihe az bir süre kalması sebebiyle, özellikle filo kiralama ve taşımacılık firmaları, holdingler, finansal kuruluşlar, perakende firmaları, hizmet şirketleri gibi kurumsal işletmelere ait taşıtlar için yapılan TTB siparişlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığı, bu yoğunlukta, 2025'te yapılacak ÜFE artışından etkilenmek istemeyen mükelleflerin başvurularının da önemli rol oynadığı ifade edildi.

Akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki mükelleflere ait taşıtların en geç 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırarak UTTS'ye geçme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu taşıtların, 1 Ocak 2025'ten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen fişler gider beyanında kullanılamayacak ve vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak. Ayrıca, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonları açısından da çeşitli cezai müeyyideler söz konusu olacak.

MİLYONLARCA LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENECEK

UTTS'ye kaydolarak TTB siparişi verilebilmesi için, UTTS'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" adresine giriş yapılıp gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi ve ödeme yapılması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından taşıt sahibine kısa mesaj yoluyla TTB montaj kodu iletiliyor. Taşıt sahipleri, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'ne giderek montaj koduyla araçlarına TTB montajını yaptırarak UTTS'ye geçiş sürecini tamamlıyor.

UTTS'nin uygulamaya alınmasıyla akaryakıt satışı sırasında TTB'de kayıtlı olan taşıt plaka bilgisi ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girişi önlenecek. Böylece yakıt alan taşıtın plakasından başka bir taşıtın plakasıyla usulsüz fiş düzenlenmesi ve bunların gider gösterilmesi engellenerek milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçilecek.

Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

UTTS nin devletten başka kimseye faydası yoksa parasını niye bana ödetiyor ki?

Yorum Beğen130
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Yine birileri YOLUNDA A.Ş.

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSonby Erdm:

verin yetkiyi görün etkiyi . gördünüzmü

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErkan Can :

Hukumetimiz sağolsun,bir de apo yu meclise soktular mı ohh mis,zamlar vergiler soygunlar teröristler cinayetler adaletsizlikler

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHadi Sat:

vatandaş olarak zorunlu sigortayi yaptırmadık geçim sıkıntı varken, bu kadar topladığınız vergi yetmedi mi? hemde zorunlu gerçekten parası yok ne olacak? toplam da 40 milyar TL para toplanacak mış?

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

artik çildirdilar nereden para toplasak diye...

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Haber YorumlarıSogun Nn:

zaman çok kısa asla yetişmez daha bizim uttS gelmedi .

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıOrco Can:

Şırket sahıbleri ticari djkkamları olanlar arabayla tatile gidip benzin giderini ticari faliyet dıye devgiden düşüyo.şirket sahibi kafasına göre gezıyo.sonra gider diyip kdv yi düşüyor devletden .işde bu yüzden ben mantıklı buluyorum

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıFaruk Meltem:

Nerden toplayacaklarını şaşırdılar.Yakında yellenme vergisi alınır fasülyeyi dikkatli tüketin

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Haber Yorumlarımurat taşkan :

hersene de bundan vergi alırlar

Yorum Beğen12
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