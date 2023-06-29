Tarsus'ta Narenciye Ağaçlarından Üretilen Mangallık Kömürler Talep Görüyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, narenciye ağaçlarının odunundan üretilen mangallık kömürler, işçilerin yoğun emeğiyle vatandaşlara ulaştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan işçiler, ateş, duman ve 40 dereceyi bulan kavurucu sıcağın altında gün boyu ekmek mücadelesi veriyor.

Tarsus ilçesinde üretilen mangallık kömürler, yaklaşık 100 derece sıcakta çalışan üreticilerle vatandaşa ulaşıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan işçiler, ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu ekmek mücadelesi veriyor. Hazırladıkları ocak başında 24 saat nöbet tutan işçiler, yanmanın ardından soğutma çalışmaları yapıp mangal kömürünü hazır hale getiriyor. Kurban Bayramı'nda yoğun talep gören kömürlerin kilosu 17-18 TL'ye satılıyor.

İçerideki ateşin tamamen söndüğünden emin olunmasının ardından, kömürleri çıkardıklarını belirten Çelik, "Çıkarılan kömürleri çuvallıyoruz. Çuvalladıktan sonra gerektiğinde lokantalar ve marketler için 1 kiloluk poşetlere doldurup dağıtımını yapıyoruz. Kurban Bayramı sebebiyle talep artıyor. Kurban Bayramı'nda, normalde yıl boyunca satışını yaptığımız kömürün neredeyse yüzde 50'si tüketiliyor. Talep çok olduğu için işlerimiz yoğun oluyor. Şu anda perakende satış fiyatımız 17-18 TL arasında, toptan ise 15-16 TL civarında seyrediyor. Ancak dışarıda 1 kilogram kömürün 35 TL'ye satıldığını görüyoruz" diye konuştu.