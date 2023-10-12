Tarsus Belediyesi, Vatandaşlara Ücretsiz Fide ve Tohum Dağıttı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından üretilen fide, fidan ve yerli tohumlar Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte toplamda 1 milyon fide, 30 ton buğday ve 250 bin fidan vatandaşla buluştu.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından üretilen fide, fidan ve yerli tohumlar Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte toplamda 1 milyon fide, 30 ton buğday ve 250 bin fidan vatandaşla buluştu.

Tarsus Belediyesi yürüttüğü "Miras" projesi ile ürettiği yerli ve ata tohumları üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde belediye tesisinde üretilen fide, fidan ve yerli tohumlar yoğun bir katılımla sözleşmeli çiftçi çerçevesinde üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtımda konuşan Başkan Bozdoğan, belediye olarak seralar kurduklarını belirterek, "Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Bu seralarda fide, fidan, süs bitkisi ve tıbbi aromatik bitki üretimi var. Bugün itibarıyla toplamda dağıttığımız fide miktarı 7 milyon adete ulaştı. 7 ton kapasiteli mantar seralarımız mevcut, 1 ton kapasiteli kurutma paketleme tesisimiz var. Belediyemize ait arazilerde meyve bahçeleri kuruldu. 15 tane bahçe tesis edildi, 2 adet kent bostanı kuruldu. Yaklaşık 80 dönüm alan içerisinde engelsiz tarım alanı kuruldu. Ata ve yerli tohumlarımız tohum merkezimizde çoğaltılarak dağıtılıyor. Mantar kursumuzda yetiştiricilik kursu verilerek 350 katılımcıya belgeleri teslim edildi. Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi kuruldu. Lavanta ve biberiye bahçeleri kuruldu. Tarla başında çiftçilerimize destek olmak için analizler yapılıyor. Bununla ilgili makineler alındı. Bugün çiftçilerimize ve kent içerisindeki küçük bahçeleri olan vatandaşlarımıza lahana fideleri, marul, incir, baden, harnup, hurma, ceviz, zeytin fidanları ve buğday tohumu dağılıyor. Her köyümüze güneş enerji sistemlerinin paletleri yapılıyor. Evlere tek tek kurarak ücretsiz elektrik almalarını sağlayacağız" dedi.

Etkinliğe katılarak memnuniyetini dile getiren bir vatandaş, "Belediyemizin yaptığı bu hizmetten çok memnunum. Çok güzel düşünülmüş ufak bir alanım var. Oraya gidip ekeceğim. Kendi çabamızla bir şeyler yapıyoruz. Başkanımızda bize destek verdiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN