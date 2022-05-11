Tarsus Belediyesinden çiftçilere yerinde analiz hizmeti

Tarsus Belediyesi, çiftçilerin uygun gübreleme ve sulama yapabilmeleri, toprak analizlerinin yerinde hızlıca gerçekleştirilebilmesi amacıyla son teknoloji ürünü olan 'Arazi Toprak Test Sistemi' ile çiftçileri buluşturmaya hazırlanıyor. Çiftçilere sunulacak olan sistemle üretimlerden daha fazla verim alınabilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın çiftçiye ve üreticiye desteği devam ediyor. Bu çerçevede Tarsus Belediyesi, çiftçilerin topraklarında daha verimli ürün elde edebilmeleri, uygun gübreleme ve sulama ile daha fazla üretim yapabilmeleri amacıyla son teknoloji ürünü olan Arazi Toprak Test Sistemini bünyesine kattı. Mevcut toprak laboratuvarına destek sağlayacak arazi toprak test cihazı, kalibrasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Tarsus Belediyesi Tarım Akademisi faaliyetleri bünyesinde kullanılacak.

Arazi Toprak Test Sistemi ile köy ziyaretleri esnasında çiftçiler analizlerini yerinde gerçekleştirme imkanına kavuşacak. Bir milyon dönümden fazla tarım arazisine sahip Tarsus'ta, toprak analizleri ile dekarda yüzde 10-20 arasında gübre tasarrufu yapılabilecek. Bu çerçevede, dekarda 2 kilogram gübre tasarrufuyla Tarsus'ta yılda 2 milyon kilogram daha az gübre kullanımı yapılacak. Tarımda daha fazla verim elde edebilmek amacıyla hizmete sunulacak olan sistem ile toprakların fiziksel ve kimyasal içerikleri kolayca taranabilecek.

Daha az gübre ile daha sağlıklı gıda

Verimli üretim için doğru toprak analizinin önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Çiftçilerimizin daha fazla verim alabilmesi, doğru tarım yapabilmesi ve teknolojik ürünlerin kolaylığını tarım alanında kullanabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha az gübre ile daha sağlıklı gıda üretilerek Tarsus'un gıda güvenliğine katkı sağlayacağız. Tarımsal desteklerimiz çok yakında organik gübre üretimiyle daha da çeşitlenecek" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi