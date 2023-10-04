Tarsus'a Kazandırılan Meyve Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi Üreticilere Ekonomik Destek Sağlıyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarım ve sosyal tesis alanlarındaki devam eden çalışmaları değerlendirmek üzere bir radyo programına katıldı. Tarıma yönelik yenilikçi projelerin halk için büyük kazançlar sağladığını vurgulayan Başkan Bozdoğan'ın, programda üzerinde durduğu önemli projelerden biri de Tarsus'a kazandırılan meyve sebze kurutma ve paketleme tesisi oldu. Tesisin, bölgedeki tarım ürünlerinin değerini artırarak üreticilere ekonomik destek sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Bozdoğan, "Ürünü değer görmeyen üreticilerimizin ürünlerini satın alıp kurutarak üreticilerimizi hak ettiği değere ulaştırmak hedefimizdir" dedi.

"Belediye üretti, halk kazanıyor"

Başkan Bozdoğan açılan tesislere değinerek, "Ortak kullanım tesisleri hibe programı bünyesinde destek gören bir projemizdi. Mantar yetiştirme kursu ve ortak kullanım tesisi projesi başlığında geçiyordu. Tabi burada sürdürülebilir sosyoekonomik uyum için girişimcilik kapasitelerinin artırılması projesi bünyesinde bu projemiz Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından başarılı bulundu. Yani bu proje çerçevesinde 80 tane kursiyerimize 18 ay boyunca eğitim verilecek. Burada iki adet 112 metrekarelik mantar seramız var. Paketleme ve kurutma atölyemiz kuruldu. Yani kurutulan ürünler için belediyemize ait bir marka da oluşturduk. Çıtırdat ismiyle bir marka tescili yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Tesisin amacı üreticiye destek ve istihdam oluşturmak"

Amaçlarının üreticiye destek ve istihdam oluşturmak olduğunu belirten Bozdoğan, "Projenin üreticimize büyük bir katkısı var. Zaten tesisin amacı buradaki hedef, kitle ve ürünlerin değerlendirilmesi başlığını da düşünecek olursak tesisin ana amacı istihdam oluşturmak. Diğer taraftan sebze meyve kurutma ve paketleme tesisini düşünecek olursanız, özellikle mevsiminde sebze ve meyveyi kurutarak mevsimi dışında halkımızın sofralarına ulaştırmak ana hedef" dedi. Girdi maliyetlerinin üreticinin sırtında önemli bir yük olduğunun da altını çizen Bozdoğan, "Maliyetlerin ne kadar arttığı ortada. Ürünü değer görmeyen üreticimizin ürününü hem satın alarak veya kurutarak hak ettiği değere ulaştırmak diğer bir hedefimiz. Yani şöyle bir baktığımız zaman kazanan halkımız. Bu seralarımız artacak. Bu konuda iki senemiz var ama biz daha önce de zaten süs bitkileri seralarını, diğer meyve seralarını özellikle kurduk. Yani üreticilerimize ciddi anlamda bir destek sağlamak için önemli bir olay bu" şeklinde konuştu. - MERSİN