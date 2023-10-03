TARSİM'den Azerbaycan'a ziyaret

Tarım Sigortaları Sistemi modelinin Azerbaycan'da geliştirilmesi için rehberliğini sürdüren TARSİM, 2023 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Aqrar Sigorta Fondu'nu ziyaret etti.

Tarım Sigortaları Sistemi modelinin Azerbaycan'da geliştirilmesi için rehberliğini sürdüren TARSİM, 2023 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Aqrar Sigorta Fondu'nu ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, SEDDK Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Barış Taşkesen ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'nün katıldığı program kapsamında, Aqrar Sigorta Fondu Genel Müdürü Fuad Sadigov ve beraberindeki heyet ile 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Sadigov, TARSİM heyetinin ziyaretinden ve rehberliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yıldız'a, Başkan Yardımcısı Gençosmanoğlu'na ve Genel Müdür Engürülü'ye plaket takdim etti.

Plaket takdiminin ardından Yıldız, Azerbaycanlı basın mensuplarına iki ülke arasındaki iş birliği ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı.

Yıldız, Azerbaycan ile Türkiye arasında tarım sigortaları alanındaki iş birliğinin zaman içinde geliştiğini ve Azerbaycan'da tarım sigortası mekanizmasının başarıyla uygulandığını, Türk devletleri arasında ortak bir Tarım Sigortası Sistemi kurulması için Özbekistan'da da çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

TARSİM heyeti toplantının ardından, Azerbaycan Tarım Bakan Yardımcısı İlhama Gadimova ile temaslarda bulundu. Görüşmede, tarımın ve toprağın önemi vurgulanarak, Türk dünyasında beraber hareket edilmesinin ve üretim potansiyelinin artırılmasının önemine işaret edildi.

İlerleyen dönemlerde lisanslı depoculuk ve ticaret borsalarının Azerbaycan'da da geliştirilmesi ve Gelir Koruma Sigortası'nın hayata geçirilmesi için destek verilebileceğini belirten heyet temsilcileri, Azerbaycan'da Kuraklık Verim Sigortası'nın oluşturulabilmesi ve TARSİM'in tecrübelerinden faydalanabilmesi için Azerbaycan Heyeti'ni Türkiye'ye davet etti.

TARSİM heyeti aynı gün, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek Bakü Muharebesi'nde şehit olan askerleri andı.