TARSİM Almanya'da tarım sigortaları değişim programına katıldı

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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet ile Türk Re Retrosesyon Kıdemli Uzmanı Ege Oğur, 1. Avrupa- Latin Amerika Tarım Sigortaları Değişim Programı'na katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Munich RE tarafından Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, İtalya, Almanya ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Meksika, Şili ve Uruguay gibi Latin Amerika ülkelerinden gelen sektör temsilcileri bir araya geldi.

Program kapsamında, tarım sigortalarında yapay zeka kullanımı ve veri odaklı inovasyonlar detaylı şekilde ele alındı.

TARSİM heyeti, etkinlik çerçevesinde Latin Amerika Tarım Sigortasını Geliştirme Birliği (ALASA) Başkanı Juan Carlos Cortes Garcia ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, uluslararası işbirliği fırsatları ve geleceğe yönelik vizyon projeleri değerlendirildi.

Kaynak: AA