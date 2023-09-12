Bolu'da yapılan TARSİM 2024 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatları Değerlendirme Teknik Komite Toplantısı'nda, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 2024 yılına yönelik yapılacak yenilikler ve değişiklikler belirlendi.

"TARSİM 2024 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatları Değerlendirme Teknik Komite Toplantısı" Bolu'da yapıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Grup Başkanı Melih Özbulut, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Teknik Hizmetler Kurul Başkanlığı Teknik Müşaviri ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Şerifoğlu, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yöneticiler katıldı.

Program çerçevesinde çiftçiler, sigorta şirketleri, TZOB, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer paydaş kurumlardan gelen talep ve beklentiler istişare edilip, değerlendirilerek Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 2024 yılına yönelik yapılacak yenilikler ve değişiklikler belirlendi.???????