TARPOL'dan Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla verinin analiz edilmesiyle "TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu"nun oluşturulduğunu belirterek, "Web tabanlı portal aracılığıyla sektörel veri ve analizlere kolayca erişim imkanı sağlanıyor." dedi.

TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu Bilgilendirme Toplantısı, Politika Geliştirme Merkezi'nde düzenlendi.

Eker, konuşmasında tarım sektörünün dünyadaki gelişimine dikkati çekti.

21. yüzyılın başlarında tarımda bilgi ve teknoloji kullanımının arttığı eşiğe girildiğini dile getiren Eker, "Artık, big data diye söylenen büyük veri, nesnelerin interneti ve yapay zekanın tarım kullanımı söz konusu. Yeni süreçte biz de tarımsal strateji ve politika geliştirme merkezi TARPOL olarak, bu süreci dikkate alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı çiftçiler başta olmak üzere herkesin hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Eker, sürdürülebilir gıda güvenliğinin tarihsel öneminin altını çizerek, bugün de iklim değişikliği, salgın hastalıklar, afetler, savaşlar ve ticari ambargolar gibi unsurların gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

"Tarım sektörüne yönelik projeler geliştirme misyonuyla hareket ediyoruz"

Küreselleşme, yoksulluk, demografik yapılar ve değişen tüketim alışkanlıklarının milyonlarca kişiyi kronik açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya bıraktığını belirten Eker, şunları kaydetti:

"TARPOL olarak amacımız, sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlayan, iklim değişikliklerine uyumlu, rekabetçi ve bilgi teknolojileri ile entegre bir tarım sektörü oluşturmaya katkı sağlamak için çalışmaktır. Ülkesel ve küresel gelişmeleri takip ederek tarım sektörüne yönelik projeler geliştirmek, raporlar yayımlamak ve ihtiyaç duyulan dönüşümü sağlamak misyonuyla hareket ediyoruz."

Eker, ayrıntılı şekilde bilinmeyen bir alanda politika geliştirilemeyeceğine inandıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Değişim ve dönüşüm sürecinde olan tarım ve gıda sektöründe, birçok alanda ortaya çıkan veriyi derleyecek, analiz edecek ve hedef kitlenin amaçlarına uygun şekilde raporlayacak bir sisteme ihtiyacın farkındayız. Küresel düzeyde hassas tarım, akıllı tarım, tarım 4.0, nesnelerin interneti, robotların dünyası, yapay zeka kullanımı gibi teknolojide yaşanan gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Tüm bu teknolojiler, 'big data' olarak tanımlanan sistemlerle beslenmektedir. Küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla veri analiz edilerek 'TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu' oluşturuldu. Web tabanlı portal aracılığıyla sektörel veri ve analizlere kolayca erişim imkanı sağlanıyor."

Raporun ilk aşamasında tarım ve gıda sektörü makro verileri, küresel ve ulusal düzeyde bitkisel üretim ve hayvancılık verileri gibi araştırmaların yer aldığını bildiren Eker, ikinci aşamada iklim, toprak ve su kaynaklarına ilişkin alan verileri ile üretim modellerinin kurulması ve yatırım fizibilite raporlarının hazırlanması, makine öğrenimi ve yapay zekayla tarım ve gıda sektöründe ileri tahmin modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Eker, konuşmasının ardından rapordaki verileri örneklerle anlattı.