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Tarladan sofraya acının serüveni: Sıcaklar bu yıl erken hasat getirdi

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Kadınların tarlaya indiği Şanlıurfa'da biber hasadı başladı. Güneşte kurutulan kırmızı renkteki biberler çeşitli işlemlerden geçirilerek pul biber ve isot reçeli olarak yemeklere tat ve lezzet veriyor.

Tarladan sofraya acının serüveni

Sıcaklar bu yıl erken hasat getirdi

ŞANLIURFA - Kadınların tarlaya indiği Şanlıurfa'da biber hasadı başladı. Güneşte kurutulan kırmızı renkteki biberler çeşitli işlemlerden geçirilerek pul biber ve isot reçeli olarak yemeklere tat ve lezzet veriyor.

Türkiye'nin yemeklik isot (Pul Biber) ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da biber hasadı başladı. Güneşte kurutulan biberler çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra isot haline getiriliyor. İlkbaharda fide olarak ekilen, bakım ve sulamanın ardından ürünü elde edilen biber bu yıl kavurucu sıcağın etkisi ile erken hasat edilmeye başlandı.

Kavurucu sıcaklar işçilerin mesaisini zorlaştırıyor

Tarlada yetişen biber, sıcağın etkisi ile çabuk olgunlaşıp kırmızı rengi alıyor. Bu da tarlada çalışan kadınların işini daha da zorlaştırıyor. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, tescilli kırmızı renkteki biberler, kadınlar tarafından toplandıktan sonra yıkanarak ayıklanıyor.

Kadınların acı serüveni yaklaşık 4 ay sürüyor

Ekimden çapasına, toplanıp ayıklanmasına ve isot haline getirilip yemeklere konulmasına kadar her işlemde kadınların büyük emeği var. Kadınlar tarafından tarladan toplandıktan sonra gölgelik bir alana getirilen biberler, temizlendikten sonra doğranarak yere serilen bezlerin üzerine dökülüyor. Güneş altında kurutulmaya bırakılan biberler, çeşitli işlemlerden geçerek isot (Pul Biber) veya biber reçeline dönüşüyor.

"Hasat erken başladı"

Sıcaklar nedeniyle hasadın bu yıl erken başladığını söyleyen çiftçi İsmail Bulut, "Biber kızarıp kırmızı halini aldıktan sonra işçiler tarafından toplanıyor. Belli bir işlemden geçtikten sonra onu parçalıyoruz, güneşe tutup kurutuyoruz. Belli bir aşamadan sonra kırmızı pul biber, isot haline dönüştürüyoruz. Genelde yüzde 90 kadınlar çalışıyor, yüzde 10 da erkeklerin katkısı oluyor. Bu sene biberlerimiz sıcaklardan dolayı erken kızardı. Bu Urfa'ya has bir biber, tescilli bir ürünümüz. Tadını, aromasını Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. İsotu çiğköftede kullanıyoruz. Özellikle ciğer kebabına tadını veren isot zaten. Türkiye'nin başka yerinde ektiğiniz zaman bu aromayı, tadı alamazsınız" diye konuştu.

Biberin yüzde 41'i Şanlıurfa'da üretiliyor

Yurt genelinde 285 bin tonluk biber üretiminin 2023 yılından 115 bin tonu Şanlıurfa'da üretildi. Şanlıurfa'da üretilen 115 bin ton kurutmalık ve pul biber Türkiye'nin her yerindeki yemeklere tat katıyor. Ayrıca Türkiye'deki biber üretiminin yüzde 41'ni üreten Şanlıurfa, bu konuda ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şanlıurfa Güneş tat Tarım Kültür Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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