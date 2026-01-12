Tariş Üzüm Birliği Başkanı Şen'den üzüm alımı için analiz açıklaması Açıklaması

Tariş Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, pestisit kalıntısı nedeniyle üzüm alımlarının analizli yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, dünya pazarında var olabilmek için planlı ve kaliteli üretimin şart olduğunu söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzümde kalıntı sorununu önlemek ve üreticileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Şen, dünya genelinde üzüm üreten ülke sayısının her yıl arttığını, bunun da küresel rekabeti zorlaştırdığını ifade etti.

Türkiye'nin üzümde pazar bulma sorunu yaşamadığını kaydeden Şen, kalite ve kalıntı konularının ihracatta belirleyici unsur haline geldiğini vurguladı.

Avrupa pazarında özellikle fiyatlama ve pestisit kalıntısı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını dile getiren Şen, "Son yıllarda Almanya, Fransa ve Hollanda'ya yapılan ihracatta düşüş görülüyor. Bu sorunu aşmak için üzüm alımlarını analizli ya da sözleşmeli yapmak zorundayız. Kalıntılı ürünle dünya pazarında yer bulmak mümkün değil." dedi.

Kalıntı sorununu önlemek amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdüreceklerini aktaran Şen, üretimde planlamanın önemine dikkati çekti.

Şen, üzümün daha üretim aşamasında sofralık ya da kurutmalık olarak planlanması gerektiğini belirterek, bu yöntemin hem maliyetleri düşüreceğini hem de pazarlama sürecini kolaylaştıracağını kaydetti.

Tariş'in yıllık üzüm alım kapasitesinin yaklaşık 20 bin ton olduğunu belirten Şen, bu miktarın üreticiyi tek başına tatmin etmediğini, yeni pazarların bulunması ve iç tüketimin artırılmasının önem taşıdığını söyledi.

Şen, üzümün markalaşma konusunda zeytin, incir ve pamuk gibi ürünlerin gerisinde kaldığını, bu nedenle tanıtım ve iç piyasa odaklı projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

Sektördeki önemli sorunlardan birinin üretici nüfusunun yaşlanması olduğuna da değinen Şen, Tariş ortaklarının yaş ortalamasının 65 olduğunu, gençleri tarıma kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 200 genç çiftçinin kooperatife dahil edildiğini sözlerine ekledi.