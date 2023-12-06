Tariş Pamuk Birliği Seçimlerinde Söke ve Aydın Kooperatifleri Ortak Hareket Edecek

Tariş Pamuk Birliği'nin önümüzdeki günlerde yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi Aydın ve Söke Kooperatifi yönetimi bir araya gelip ortak hareket etme kararı aldı. Pamuk üreticisinin emeklerinin

korunması adına şahsı hesaplarla değil hasbi duygularla bir araya geldiklerini belirten birliğin en büyük iki kooperatifinin yöneticileri "Söke ve Aydın Tariş Pamuk Kooperatifleri olarak çiftçimiz, üreticilerimiz ve paydaşlarımızın kazançlarını nasıl arttırırız noktasında Tariş Birlik seçimlerinde ortak hareket etme kararı almış bulunmaktayız" açıklaması yaptılar.

Geçtiğimiz hafta seçimli olağan genel kurullarını tamamlayan Söke ve Aydın Tariş Pamuk Kooperatifleri önümüzdeki günlerde yapılacak olan Tariş Pamuk Birliği'nin seçimli olağan kongresinde ortak hedef belirledi. Bugün bir araya gelen Söke ve Aydın Pamuk Kooperatifi'nin yönetim kurulu ve birlik delegeleri "Tüm birlik üyelerinin kazanımlarını arttırmak ve sorunlarına çözüm bulmak" hedefi ile bir araya geldiklerini duyurdular.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ve Aydın Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Tolga Önal başkanlığında, kooperatif yöneticileri ve birlik delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası çıkan kararı açıklayan Özer, "Çarpık düzen içinde çiftçimizin kaybolan emeklerini kazanca dönüştürmek ve pamuk üreticisinin yaralarını sarmak için ortak bir yol haritası oluşturduk" dedi.

Tariş Pamuk Birliği çatısı altında üretim yapan çiftçilerin ve pamuk sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin de ele alındığı toplantı sonrası konuşan Söke Tariş Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Pamuk üreticisi ve emekçisi adına çok önemli bir noktaya geldiğimiz bugünlerde Söke ve Aydın Tariş Pamuk Kooperatifleri olarak çiftçimiz üreticilerimiz ve paydaşlarımızın kazançlarını nasıl arttırırız noktasında Tariş Birlik seçimlerinde ortak hareket etme kararı almış bulunmaktayız. Amacımız dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin üreticimizin ve pamuk emekçilerinin kazanımlarıdır. Toplantımızın esası şahsi hesap gütmeden hasbi düşüncelerle kooperatif paydaşlarımızın ve pamuk üreticisi çiftçimizin faydasını ve kazanımına dayalı olmuştur. Biz Pamuk üreticileri ve emekçileri olarak artık sadece Söke ve Aydın Kooperatif üyelerimizin değil. Aynı zaman da Fethiye'den Buharkent'e öbür tarafta Gölmarmara'ya kadar alanda bulunan tüm pamuk üreticisinin, emekçisin haklarını ve kazançlarını korumak olduğunu bugün yaptığımız toplantıda değerlendirdik. Kazanımlarımız bireysel değil topluca kazanım olduğu sürece büyüyeceği ve gelişeceği bilincini benimseyerek önümüzde yapılacak olan Tariş Pamuk Birliği seçimleri için ortak hareket etme karar alma konusunda fikir birliği oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

Hedeflerinin tüm birlik üyelerinin kazanımlarını arttırmak ve sorunlarına çözüm bulmak olduğunu kaydeden Başkan Özer, bu yönde büyük katkı sunan Aydın Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı Tolga Önal ve ekibine de teşekkür etti.

Tüm kooperatiflerin başkan, yönetim kurulu ve birlik delegelerine çağrıda bulunan İsmail Özer, "Gün birlik ve kardeşlik günüdür. Her şeyden önce çiftçimizin ve pamuk emekçilerinin hak ettiği değere ulaşması için top yekün ortak hareket etmeye ihtiyacımız var. Tariş Pamuk Birliğinin tüm paydaşlarına seslenmek istiyorum. Kazandıkça bölüşeceğiz ve paylaştıkça kardeşliğimizi ve birliğimizi daim haline getireceğiz. Bu bilinçle çıktığımız bu yolda tüm kardeşlerimizi beraber hareket ederek daha fazla kazanacağını bilerek önümüzde gerçekleşecek olan Tariş Pamuk Birliği seçimlerinde bugün toplantımızda varılan kararlar noktasında birleşmeye ve büyümeye davet ediyorum. Çünkü biliyorum ki kazanan şahıslar değil üretecimiz ve çiftçimiz olacaktır" diye konuştu. - AYDIN