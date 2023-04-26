'Tarımda entegre mücadelede dijital gözüm' Projesi hibe desteği almaya hak kazandı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eş finansman sağladığı "Tarımda Entegre Mücadelede Dijital Gözüm" projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) çerçevesinde destek almaya hak kazandı. 1 milyon Türk Lirası bütçeli projenin 750 bin Türk Lirası Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alırken 250 bin Türk Lirası Manisa Büyükşehir Belediyesince finansman desteği alacak.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Projemiz ile tarımsal üretimde, ürünün verim ve kalitesini etkileyen zararlıların (böcekler) bölgedeki popülasyon yoğunluğunu, türlerini ve gelişimlerini erken zamanda uzaktan takip edebilmek için Demirci, Kula, Gördes, Selendi, Köprübaşı İlçelerimizde 25 adet yüksek teknoloji yöntemlerini kullanan yapay zeka temelinde oluşturulmuş dijital kameralı feromon tuzak cihaz sisteminin kurulması hedefleniyor. Cihaz ile entegre zararlı mücadelesinde üreticilerin doğru zamanda doğru ilacı yeterli miktarda kullanarak ilaçlama yapmalarını sağlamak, gereksiz ilaçlamadan kurtarmak, ayrıca seçilen ilçelerimizde bitki zararlıları konusunda görev alan teknik personelimizin kurulacak dijital tuzak cihazların kullanımı ile ilgili eğitim alması planlanmaktadır. Proje, 25 adet dijital kameralı feromon tuzak cihazı alınması ve bu cihazların belirlenecek çiftçi arazilerine kurulması şeklinde uygulanacaktır. Cihaz mobilize olarak çalışabildiği için ürün grubu, çiftçiler ve araziler farklılaşabilecek özelliğe sahiptir" dedi. - MANİSA