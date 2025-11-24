Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda işletmelerine yönelik bu yıl kasım ayı itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "2025'te kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye 2,2 milyar lira idari para cezası uyguladık. Denetim etkinliğinin artırılması amacıyla yaka kamerası uygulamasına önümüzdeki yıl geçeceğiz." dedi.

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, 2006-2024 yılları arasında 171 milyar lira, 2025'te ise 8 milyar lira kırsal kalkınma desteği verdiklerini ve bugüne kadar 284 bin istihdam sağladıklarını söyledi.

IPARD III Programı kapsamında yerel yönetimlerin su, atık yönetimi ve diğer altyapı güçlendirmelerine yönelik 156 milyon avro bütçeli kırsal alanda kamu altyapı tedbirini 2026'da uygulayacaklarını anlatan Yumaklı, yüzde 60'a kadar su tasarrufu sağlayabilen bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteğinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, ORKÖY projeleri kapsamında orman köylülerine geçen yıl yüzde 20'si hibe, kalan kısmı faizsiz olmak üzere 2 milyar lira, bu yıl ise 2,6 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde tarım sektöründe gençlere girişimcilik desteği vereceğiz. Tarımsal yatırım yönlendirme ve üretim geliştirme merkezi kuracağız." diye konuştu.

Organize tarım bölgelerinin son dönemde büyük bir dönüşüm yaşadığına işaret eden Yumaklı, "7 Organize tarım bölgemizin 2026 yılında altyapılarını tamamlayacağız. Balıkesir'de, dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera organize tarım bölgesinin ilk etabını 2026 yılı sonunda yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Tarım sigortaları kapsamında geçen yıl 3,3 milyon poliçe düzenlendiğini ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini dile getiren Yumaklı, bu yılın ekim ayı itibarıyla düzenlenen poliçe sayısının 2,8 milyon, ödenen hasar tazminatının ise 32,6 milyar lira olduğunu aktardı.

Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) yönelik önemli yenilikler getirdiklerinin altını çizen Yumaklı, "2026 yılında kayısı, elma gibi 9 üründe temel sigorta paketi uygulamasına başlayacağız. Önümüzdeki yıl Parsel Bazlı Verim Sigortası uygulamasını ilk defa Tekirdağ'da başlatacağız. Böylece her üreticinin kendi tarlasındaki verime göre tazminat almasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye İstatistik Kurumu ile başladıkları tarım sayımının bu yıl sonunda tamamlanacağını, sonuçlarının gelecek yıl kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

"Yaş meyve ve sebzede RASFF bildirim sayısında son 3 yılda yüzde 60 düşüşle önemli bir başarı sağladık"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, güvenilir gıda için denetim, kontrol ve analiz faaliyetlerini, uluslararası kabul görmüş metotlarla yürüttüklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda işletmelerine yönelik risk esaslı denetim sistemi uyguluyoruz. 2024'te 1 milyon 329 bin, 2025 yılı kasım ayı itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim gerçekleştirdik. 2025'te kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye 2,2 milyar lira idari para cezası uyguladık. Denetim etkinliğinin artırılması amacıyla yaka kamerası uygulamasına önümüzdeki yıl geçeceğiz. Denetim ve kontrollerde yasaklı pestisit kullanımının tespit edilmesi durumunda ürünleri imha ediyoruz. Mevzuatımıza uygun olmayan ürünlerin ülkemize girişine asla izin vermiyoruz. Ülkemiz menşeli yaş meyve ve sebzede RASFF bildirim sayısında son 3 yılda yüzde 60 düşüşle önemli bir başarı sağladık."

Yumaklı, ilk defa Türkiye'nin dijital toprak haritasını çıkarttıklarını anlatarak, Ortak Makine Parkı ve Kullanımı Projesi ile mekanizasyona erişimin iyileştirilmesi ve kaynakların etkin kullanılması amacıyla gelecek yıl depremden etkilenen 11 ilde ortak makine parkları kuracaklarını dile getirdi.

Meyve ağaçlarındaki zararlıları ve hastalıkları tespit edebilen yapay zeka destekli modelleri geliştirerek yaygınlaştırdıklarına işaret eden Yumaklı, gelecek yıl Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi'ni kuracaklarını ve Yapay Zeka Strateji Belgesi'ni de yılın başında paylaşacaklarını bildirdi.

Kuraklıkla mücadelede 8 göl için daha eylem planı uygulanacak

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve verimli şekilde kullanmak için 10 yılı kapsayan Ulusal Su Planı yol haritasını paylaştıklarını vurgulayarak, "Kuraklık riski altında olan Eğirdir Gölü için eylem planını uygulamaya başladık. Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de benzer eylem planlarını bu yıl içerisinde tamamlayarak 2026 yılında uygulayacağız." bilgisini paylaştı.

Tarım alanlarında sulama sistemlerini kapalı olarak inşa ettiklerini dile getiren Yumaklı, bu yıl yüzde 38'e çıkardıkları kapalı sulama sistem oranını, 2028 yılında yüzde 45'e çıkaracaklarını ifade etti.

Yumaklı, taşkın zararlarını önlemek amacıyla 5 bin 18 olan taşkın kontrol tesisi sayısını bu yıl 11 bin 257'ye çıkardıklarını, 492 tesisi daha tamamlayacaklarını bildirdi.

Arazi toplulaştırma çalışmalarıyla 4,5 milyon dekar tescil edilmiş alanı bu yıl 78,1 milyon dekara çıkardıklarına dikkati çeken Yumaklı, "2026'da, 46 baraj, 6 gölet ve bent, 3 HES, 13 içme suyu tesisi, 35 sulama tesisi, 186 taşkın kontrol tesisi ve 1 atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 290 tesisle 10 toplulaştırma projesini hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

Yangınla mücadele gücüne ilave destek

Bakan Yumaklı, son yıllarda dünya genelinde iklim değişikliği sebebiyle orman yangınlarının küresel tehdit haline geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadele gücümüze 2026'da 4 uçak, 12 helikopter, 165 arazöz, 38 iş makinesi ve 14 ilk müdahale aracı daha ilave edecek, 462 ton su atma kapasitesine ulaşacağız. Havuz ve gölet sayısını 4 bin 907'ye çıkaracağız. Yanan alanları, takip eden yıl sonuna kadar tohum ve fidanla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikerek orman alanlarımızın artırılmasına destek oldu. 1 milyon 280 bin 491 kişinin katılımıyla, 14 milyon 913 bin 742 fidan dikerek bir rekor kırdık. Bağlı kuruluşlarımızla birlikte 202 milyar lira tutarındaki yatırım projesini hayata geçirmeyi, 168 milyar lira tarımsal destek ödeneğini de üreticilerimize sunmayı öngörüyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin 542 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirten Yumaklı, "Tarımsal üretimi sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bütün çalışmalarımızı ve planlarımızı bu hassasiyet üzerine yapıyoruz." diye konuştu.

(Bitti)