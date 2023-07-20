Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de Nitrata Hassas Bölgeleri Belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de 25 nehir havzasında köy bazlı olarak nitrata hassas bölgeleri belirlediğini açıkladı. Tarımsal kirliliğe karşı korunma projesi kapsamında yapılan çalışmalarla nitrat kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Yusuf Gürbüz, Türkiye'de 25 nehir havzasında köy bazlı olarak nitrata hassas bölgeleri belirlediklerini söyledi.

Gürbüz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturarak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi" (NEPİZ) kapsamında Kırklareli'nde bir otelde gerçekleştirilen yerel farkındalık arttırma toplantısında yaptığı konuşmada, tüm canlıların yaşamı için iki temel kaynağın toprak ve su olduğunu vurguladı.

Tarımın insanlık için vazgeçilmez bir sektör olduğunu hatırlatan Gürbüz, ülke güvenliği gibi önemli bir konumda yer aldığını belirtti.

Tarımsal üretimde verimlilik ve karlılığın en önemli unsur olduğunu ifade eden Gürbüz, tarımın sürdürülebilir ve süreklilik içinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Tarımsal üretimde gübrelerin aşırı ve bilinçsiz kullanımı sonucunda yağış ve sulama suyu etkisiyle yer üstü ve yer altı sular kirlendiğini dile getiren Gürbüz, "Tarımda yeni trend bu çevre ve iklim dostu uygulamalar. Bu çerçevede ülkemizin en önemli kuruluşlarından olan TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz proje çerçevesinde Türkiye'de 25 nehir havzasında köy bazlı olarak nitrata hassas bölgeleri belirledik. Köy bazlı yine kirliliği önlemeye yönelik üreticiler ve aktörler tarafından uyulması gereken tedbirleri içeren nitrat eylem planı hazırladık. Bu proje ile ülkemizin tarım alanlarının yüzde 30'u, köy bazlı olarak da yüzde 10'u nitrata hassas bölge yerleşimler olarak belirlendi." dedi.

Gürbüz, eylem planı kapsamında hassas bölge ilan edilen yerlerde nitrat kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de Trakya'nın tarımsal üretimde Türkiye'nin önemli bölgelerinden biri olduğunu anımsattı.

Kentin yüzde 40'ının tarım, yüzde 40'ının ise orman olduğunu ifade eden Ekici, doğal varlıkların korunması için tarımdan endüstriyel atıklara kadar birçok alanda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile NEPİZ Projesi takım sorumlusu Henry Joergensen da konuşma yaptı.