Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun Kuru Kayısı Alımı Yapacağını Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 3 Eylül'den itibaren kuru kayısı alımı yapacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla TMO'nun kuru kayısı alımı yapması kararlaştırılmıştır. TMO kuru kayısı alım fiyatları kalitesine göre kg başına aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kuru kayısı alım işlemleri Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ (1. Organize Sanayi Bölgesi 13. Cd. No: 3 Yeşilyurt/ Malatya adresindeki) lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla 3 Eylül 2024'ten itibaren yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA