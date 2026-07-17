Bakan Yumaklı: Malatya kayısıda dünyaya açılan kapı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin kayısı üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını belirterek, "Malatya da yüzde 54'lük üretim oranıyla Türkiye'de birinci sırada. Kuru kayısıda Malatya'nın üretimdeki oranı yüzde 85. Aslında Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün." dedi.

Bakan Yumaklı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde bir bahçede katıldığı kayısı hasadı programında yaptığı açıklamada, geçen yıl nisan ayında etkili olan zirai don sonrası kente gelerek üreticilerle görüştüklerini hatırlatarak, o dönemde üreticilere endişe etmemeleri, ağaçlarını kesmemeleri ve bakım süreçlerinde devletin her aşamada yanlarında olacağı mesajını verdiklerini söyledi.

Geçen yıl ürünün olmadığı ağaçlarda bu yıl yeniden verim elde edildiğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bugün hepimizin yüzünü güldüren, geçtiğimiz senenin o karamsar zamanını üzerimizden atan, hamdolsun Rabb'ime ki çok güzel bir ürün şu anda görüyoruz ağaçlarda. Kayısı çok önemli ürünlerden bir tanesi. Neden? Çünkü biz Türkiye olarak dünya üretiminde kayısıda birinci sıradayız. Malatya da yüzde 54'lük üretim oranıyla Türkiye'de birinci sırada. Malatya kayısısını biliyorsunuz coğrafi işaretli. Dolayısıyla bu manada da çok özellikli ve önemli ürünlerimizden. Kuru kayısıda Malatya'nın üretimdeki oranı yüzde 85. Aslında Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 19 milyar liralık Malatya ekonomisine bir katkısı var kayısının. Geçen yıl dediğim gibi bu bahçede, bu ağaçlarda bu dallarda herhangi bir şekilde ürün yoktu. Neredeyse bir tane bile numunelik yoktu. Yaprak yoktu. Çiçekler yanmıştı, yok olmuştu."

Geçen yıl yaşanan zirai don sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de olağanüstü hal ilan ettiklerini ve üretime devam edilebilmesi için çiftçilere yaklaşık 47 milyar liraya yakın zirai don desteği verildiğini ifade eden Yumaklı, bu desteğin yaklaşık 8 milyar lirasının ise Malatya'daki üreticilere yapıldığını söyledi.

Kükürtleme ve kurutma tesislerinin yaygınlaştırılması

Malatya'da bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün kayısının katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yumaklı, özellikle modern kükürtleme ve kurutma tesislerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Yumaklı, geçen yıl zirai donun ardından ziyaret ettiği üreticinin bahçesine yeniden geldiğini belirterek o dönemde üreticilere devletin her zaman yanlarında olacağı mesajını verdiklerini söyledi.

"Üreticilerimizin TARSİM yaptırmalarını istiyoruz"

Konuşmasında iklim değişikliğine de değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği artık bizim her şeyimizi etkilemeye başladı. Buna göre hazır olmamız gerekir. TARSİM yani tarım sigortası yaptırılması konusunu buradan tekrar ifade edelim. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimizin bu ihtiyaçlarını daha sonra herhangi bir şekilde karşılaştıkları problemlerin tazmini konusu sürdürülebilir bir konu değil. O yüzden bütün üreticilerimizin TARSİM yaptırmalarını istiyoruz. Artık bize iklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil, ama bizim hazır olmamız gerekir. Bu birinci kısmıydı. İkinci kısmı da bu konu gerçekleştiğinde kulaktan dolma bilgilerle değil, dedikodularla değil tabiri caizse, biz bunun siyasi saiklerle olduğunu da burada tespit etmiştik. Bakanlığımızın üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli, sorumlu Bakanlığımızın karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim. Eğer bunu yaparsak işte bugünkü güzel sonuçları almış oluyoruz. Ben hem Malatya'ya hem hasadın diğer ürünlerde de devam etmiş olduğu güzel ülkeme hayırlı, bereketli, kazasız, belasız bir hasat dönemi diliyorum."

Bakan Yumaklı daha sonra işçilerle birlikte kayısı topladı, kayısıların kurutulmaya bırakılmadan önce çekirdeğini çıkardı.

Etkinliğe, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile diğer ilgililer katıldı.