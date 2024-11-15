Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'te düzenlenen Zeytinyağı Rafine Tesisi Temel Atma Töreni'nde, tarımsal sanayinin önemine dikkat çekti ve zeytin ile zeytinyağının stratejik ürünler olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal sanayinin, üzerinde duracakları en önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Kilis'in Polateli ilçesinde Zeytinyağı Rafine Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, kentte sıcak kanlı insanların yaşadığını belirtti.

Kilis halkına teşekkür eden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Hangi sektörde olursa olsun herhangi bir ürünü üretmeniz tek başına bir anlam ifade etmez. Onu katma değerli bir hale getirmeniz gerekir. Tarım ürünleri için ise bu bambaşka bir hüviyet taşır. Tarımsal sanayi konusu, bizim üzerinde bundan sonraki dönemde çok daha fazla duracağımız en önemli başlıklardan bir tanesi. Hep söylüyoruz, eğer bir markanız yoksa 1 liraya ürettiğiniz bir ürünü en fazla 2 liraya satabilirsiniz ama markanız varsa eğer verimli, kaliteli bir üretim yapmış iseniz onu sizi ifade eden markanın içerisine, ambalajına koyup satabiliyorsanız o zaman onu 10 katına, 100 katına satma şansınız var."

Zeytin ve zeytinyağının stratejik bir ürün olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, sanayileşme konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zeytin çok stratejik ve kadim bir ürün. Aynı Anadolu medeniyeti gibi, temelini atacağımız bu tesiste zeytinyağı sektörüne yönelik önemli bir açığı kapatacak. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir bedel, 750 kişiye istihdam sağlayacak bu yatırım önemli. Günlük 160 ton zeytin, 200 ton ayçiçeği işleme kapasitesine sahip bir tesis. İnşallah hayırlı olur, millete faydalı bir yatırım olarak hayatına devam eder."

Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, yatırımcılar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler! Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.