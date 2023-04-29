Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Geçici işçilerin kadroya geçiş işlemleri başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçici işçi statüsündeki çalışanların kadroya geçiş işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Kirişci ayrıca, orman köylülerine verilecek desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu ve hibe desteklerinden yararlanan çiftçilere sertifikalarını verdi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçici işçi statüsündeki çalışanların kadroya geçiş işlemlerinin başlatıldığını açıklayarak, "Bakanlığımız bünyesinde geçici statüde, işçi statüsünde çalışan 26 bin 982 kardeşimizin sürekli işçi kadrosuna geçişleri, iş ve işlemlerini de başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta AK Parti'den 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya Valiliği'ni ziyaret eden Kiriçci, Vali Ali Çelik'ten tarım ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ardından AK Parti Kütahya İl Teşkilatı tarafından açılan seçim standına geçen Bakan Kirişci, kadınlarla sohbet ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarım sektörü temsilcilerini dinleyerek sorularına cevap veren Kirişci, Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından karşılanan Kirişci, yaptığı kısa toplantının ardından muhtarlar ve AK Parti teşkilat üyeleriyle istişare toplantısında buluştu.