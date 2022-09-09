Tarım ve Orman Bakanı Kirişci; "Türkiye üzüm üretimi ile dünyada 6. Sırada" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada Türkiye'nin dünya üzüm üretiminde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD'den sonra 4,2 milyon ton üzüm üretimi ile 6. sırada yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci; "Türkiye üzüm üretimi ile dünyada 6. Sırada"

NEVŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada Türkiye'nin dünya üzüm üretiminde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD'den sonra 4,2 milyon ton üzüm üretimi ile 6. sırada yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Bakan Kirişçi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl 50.si düzenlenen Uluslar arası Bağ Bozumu festivaline eşi Hanife Kirişci ile birlikte katıldı.

Festival öncesinde Ürgüp Belediyesi Kadın ve Gençlik gelişim merkezini ziyaret etti. Burada kadınların pekmez ve köftür yapımını izledi ve yapım aşaması hakkında bilgi aldı.

Bakan Kirişci daha sonra 50. Uluslar arası Bağ Bozumu Festivali kortej yürüyüşüne katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde, KKTC, Gürcistan ve Yunanistan halk dansları topluluğu ekipleri ile festival alanına kadar yürüdü.

Festival kurdelesini kestikten sonra Köylerde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret eden Bakan Kirişci burada çiftçiler ile yakından ilgilendi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çizme giyerek eşi ile birlikte üzüm ezerek şıra çıkarttı. Burada kadınlar ile sohbet eden Bakan Kirişci Şen olasın Ürgüp türküsünü söyledi.

Festival açılışında konuşan Bakan Kirişci "Biliyorsunuz; üzüm, bolluk, bereket, şifa demek. Sizlerin ürettiği üzümler ülkemizin ekonomisinde de önemli bir yer tutuyor. Dünya üzüm üretiminde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD'den sonra geliyoruz. Yani ülkemiz, dünyada 4,2 milyon ton üzüm üretimi ile 6. sırada yer almaktadır. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 5,4'ünü üretmekteyiz. Kuru üzüm ihracatında ise, ülkemiz yüzde 32'lik pay ile ilk sıradadır. Son 20 yılda, üzüm ihracatımız yüzde 225 oranında artarak, geçen yıl 265 bin tona; ihracat değeri olarak da aynı dönemde yüzde 491 oranında artarak yine geçen yıl 205 milyon dolara ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Bakan Kirişci "Bakanlığımızca başta mazot, gübre ve organik tarım olmak üzere 9 ayrı başlıkta üzüm üreticilerimize destek veriyoruz. Ayrıca Tarım Sigortaları çerçevesinde poliçe bedelinin yüzde 50'si Bakanlığımızca desteklenmektedir. Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde, meyve sebze işleme, paketleme, tasnif, soğuk hava deposu projelerine yüzde 50 hibe desteği vermekteyiz. Nevşehir'in geneline baktığımızda; hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar sizlere yaptığımız tarımsal destek miktarı yatırımlarla birlikte toplam 5,2 milyar TL'yi buldu. Yaptığımız desteklemeler, meyvelerini elbette verdi. İlimizin tarımsal üretim değeri 2002 yılında 562,9 milyon TL idi. 2021 yılı itibarıyla 7 kat artışla 3,8 milyar TL'lik tarımsal üretime ulaşılmıştır. Tarımsal ihracat ise 10 kat arttı. 2002'de 1,3 milyon dolar olan tarımsal ihracat, 2021 yılında 13,9 milyon doları bulmuştur" dedi.