Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Gönen Sera OSB'ye ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyete geçecek ve dünyanın en büyüğü olacak Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret etti. Tarımın stratejik bir alan olduğunu ve gıda tedarikinin birçok ülke için beka meselesine dönüştüğünü belirten Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 23 yılda yaptığı yatırımlarla bu sorunu tamamen aştığını vurguladı.

Dünya ile rekabet edebilmek için güncel teknolojinin entegrasyonunun ve sahip olunan kaynakların doğru kullanılmasının şart olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, gıda konusunda Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarına değil, dünyaya da tedarik sağladığını ifade etti. Yumaklı, "Tarımsal hasılanın içerisinde önemli bir payı, yaklaşık 33 milyar dolar civarında bir rakama ulaşmıştık. Yurtiçi hasılamızla birlikte Avrupa'da birinci, dünyada da 7. sırada olduk." dedi.

"12 ay boyunca üretim yapılabilecek"

Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin alanında dünyanın en büyüğü olacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, projenin potansiyeline ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Gönen'de jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisinin bir arada kullanıldığı kombine bir sistem için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yumaklı, "Proje bittiğinde 12 ay boyunca üretim yapılabilecek. 250 bin ton meyve ve sebze üretilebilecek, 10 bin kişi istihdam edilebilecek" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Gönen'in limanlara ve İstanbul gibi büyük pazarlara olan yakınlığıyla stratejik bir konumda olduğunu, koruma-kullanma dengesi içerisinde bütün kaynakların optimum düzeyde değerlendirileceğini dile getirdi.

"Altyapı için 8 milyar Türk lirası finansman sağlandı"

Türkiye genelindeki Organize Tarım Bölgeleri (OTB) hedeflerine de değinen Bakan Yumaklı, illerdeki tarımsal üsler olarak nitelendirdiği projeler kapsamında 42 ilde 61 OTB planladıklarını açıkladı. Sera, besi ve su ürünleriyle alakalı 45 bölgeye tüzel kişilik kazandırıldığını ve 20 bölgenin altyapısının tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulduğunu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Organize tarım bölgelerinin altyapılarını gerçekleştirmek için bugüne kadar 8 milyar Türk lirası finansman sağladık. 15 organize tarım bölgesinde üretime başlandı hamdolsun. Yüksek verimli, katma değerli üretim ve tarım-sanayi entegrasyonu ancak bu organize tarım bölgelerinde mümkün. Şu anda üretime geçmiş olan organize tarım bölgelerinde 10 bin istihdam var ve 60 bin ton bitkisel üretim gerçekleştiriliyor."

Yetkililer, Gönen Sera OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin tarım ve ekonomisine önemli katkı sunacağını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı