Tarım ve Orman Bakanı: Gıda Arz Güvenliği Risk Altında Değil

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bitkisel üretim tahmin verilerindeki düşüşte, üretim sezonunda yaşanan kuraklık ve zirai don etkili olmuştur. Tahmini verilere göre yaşanan azalmanın, ülkemiz gıda arz güvenliğini etkilememesi için gerekli piyasa takibini yapıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Ülkemizin gıda ihtiyacında herhangi bir risk oluşması söz konusu değildir" dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bitkisel üretim 2025 yılı 2'nci tahmin verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK'in bitkisel üretim 2025 yılı 2'nci tahmin verileri bugün açıklanmıştır. Bitkisel üretim tahmin verilerindeki düşüşte, üretim sezonunda yaşanan kuraklık ve zirai don etkili olmuştur. 2024-2025 üretim sezonunda yaşanan kuraklık; buğday, arpa, ayçiçeği ve mercimek gibi ürünlerde verim kayıplarına neden olmuştur. Bununla birlikte, 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen zirai don 65 ilde etkili olmuş ve 4 gün boyunca gerçekleşen don hadisesi meyvelerde yaşanan kaybın miktarını artırmıştır. 2014 yılında yaşanan zirai don ve 2021 yılında yaşanan kuraklığın bitkisel üretim üzerindeki etkileri bu yıl her iki iklimsel olayın birlikte yaşanması nedeniyle daha şiddetli gerçekleşmiştir. Tahmini verilere göre yaşanan azalmanın, ülkemiz gıda arz güvenliğini etkilememesi için gerekli piyasa takibini yapıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü stoklarımız ve ihtiyaç durumunda aldığımız etkili dış ticaret tedbirlerimiz sayesinde süreç kontrolümüz altındadır. Ülkemizin gıda ihtiyacında herhangi bir risk oluşması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Yumaklı, diğer yandan ülkenin gıda arz güvenliği için var gücüyle çalışan üreticileri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda; 2026 yılında genel bütçeden tarıma 888 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bu bütçe içinde; tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal kredi destekleri, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için ise 268 milyar lira kaynak öngörülmüştür. Ayrıca, zirai don zararlarından etkilenen üreticilerimize toplam 46,5 milyar TL ödeme yapacağız. Bu kapsamda; tarım sigortası olan üreticilerimize 23 milyar TL hasar tazminatının ödenmesine devam ediyoruz. Şu ana kadar toplam 19 milyar TL hasar tazminatını ödedik. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ise toplam 23,5 milyar TL destekleme ödemesi yapacağız. Bu rakamın da 13,4 milyar TL'sini ödedik, kalan 10,1 milyar TL'yi önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. Bugün açıklanan veriler üzerinden, ülkemiz gıda ihtiyacının karşılanmasına dönük maksatlı yorum ve haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesini rica ederiz. Tarımsal üretimimiz ve gıda arz güvenliğine dönük aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın gıda ihtiyacı sorunsuz şekilde karşılanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.