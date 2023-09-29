Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale'de tarım hizmet binalarının önemini vurguladı

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temel atma töreninde yatığı konuşmada, Bu eserlerden daha nicelerini memleketimizin dört köşesinde göreceğiz. Ama en önemlisi bu binaların içerisi. Yani Türkiye Yüzyılı'nda bizim bu hizmetleri nasıl yapacağımız en önemlisi dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. İlk olarak Sarıçay'da devam eden ıslah çalışmalarını inceleyen Bakan Yardımcısı Gizligider, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Gizligider'e, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta eşlik etti.

'EN ÖNEMLİSİ HİZMET KALİTESİ'

Daha sonra Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindekiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu çalışmaların Türkiye'nin dört bir yanında devam edeceğini söyleyen Gizligider, En önemlisi bu binaların içerisi. Yani Türkiye Yüzyılı'nda bizim bu hizmetleri nasıl yapacağımız. Binaların, yapıların çok daha iyileri yapılır. Bunların sonu yok. Ama en önemlisi hizmet kalitesi. Burası 300'den fazla kişinin istihdam edileceği, hizmet birimlerinin olduğu harika bir noktada, lokasyonda önemli bir hizmetle başlıyoruz. Şu önemli; Çanakkale, dünyanın ilgisini çeken, 100 yıl önce 7 düvele karşı koyduğumuz, bizim için adeta mübarek topraklardan biri. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizim için laboratuvar kentlerden biri. 4 iklimin yaşandığı ve bu kapsamdaki 100'ü aşkın ürünün en nitelikli olarak alındığı topraklardan bahsediyoruz. Ormancılık faaliyetinin son derece yoğun olduğu, orman alanlarının yüz ölçümünün önemli bir kısmını kapsadığı bir şehirden bahsediyorum dedi. Konuşmanın ardından Gizligider ve beraberindekiler, hazırlanan stanttaki butonlara basarak hizmet binasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

'TOPRAK NE DİYORSA ONU DİKECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, ardından beraberindekilerle Biga ilçesine geçti. Gizligider, burada 17'ncisi bu yıl düzenlenen ve 130'dan fazla firma, kurum ve kuruluşun katıldığı Biga Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Gizligider'e, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da eşlik etti. Bakan Yardımcısı Gizligider, buradaki konuşmasında, yer altı sularının artan kullanımının göçük tehlikesini artırdığını vurgulayıp, Artık tarımda verimliliği geçtik başka bir yere doğru gidiyoruz. Birkaç ay önce yaşadığımız deprem felaketinin benzerlerini intihar etme düzeyinde bir vahşi sulamayla, vahşi tarım anlayışıyla yaşamaya çalışıyorduk. Artık toprak ne diyorsa onu dikeceğiz, onu üreteceğiz. Bu kapsamda 14 Eylül itibarıyla yönetmelik çalışmamızı tamamladık ve yayınladık. Artık hangi ürünün nerede ekileceği, dikileceği oranın tarihi mirasına göre tespit edilecek. Bu çalışmayla eşgüdüm halinde aynı zaman diliminde de desteklerimizi bitirmek üzereyiz. Şu an 65 ana başlık, alt kademeleriyle 136 parça desteğimiz var. Bunları da 4 destek paketiyle uyumlu hale getireceğiz. Bu toprak neyi ekmeyi gerektiriyorsa biz ona destek vereceğiz. Aksi halde böyle bir destek mekanizması çalışmayacak dedi.

Konuşmasının ardından Biga Sığırcılığı Güzellik Yarışması'nda dereceye giren katılımcılara ödüllerini dağıtan Gizligider ve beraberindekiler, kurdele kesimini de yaparak fuarın açılışını gerçekleştirdi. (DHA)