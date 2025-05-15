Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Nisan'da Yıllık %27,50 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 27,50 arttığını; aylık yüzde 0,45 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,45 azaldı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,79 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,20 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ TURUNÇGİLLERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 121,05 artış ile turunçgiller oldu. Turunçgilleri yüzde 91,23 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar takip etti. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 29,19 artış ile yine turunçgiller oldu. Turunçgilleri yüzde 20,57 ile tropikal ve subtropikal meyveler takip etti.