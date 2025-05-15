Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Nisan'da Yıllık %27,50 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Nisan'da Yıllık %27,50 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyatlarının Nisan ayında yıllık %27,50 arttığını, ancak aylık %0,45 azaldığını açıkladı. Turunçgillerde yıllık %121,05 ile en yüksek artış gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 27,50 arttığını; aylık yüzde 0,45 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,45 azaldı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,79 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,20 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ TURUNÇGİLLERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 121,05 artış ile turunçgiller oldu. Turunçgilleri yüzde 91,23 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar takip etti. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 29,19 artış ile yine turunçgiller oldu. Turunçgilleri yüzde 20,57 ile tropikal ve subtropikal meyveler takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.