Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ekim ayında indirimli satılacak ürünlerin listesini, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma göre 5 litre Ayçiçek yağı 135 TL'ye kadar düşerken un, tavuk eti, kırmızı et ve temizlik ürünleri dahil birçok ürün indirime girdi.