Tarım Kredi marketlerinde indirimli satışlar başlıyor! İşte kalem kalem o ürünler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. 15 Ağustos'tan itibaren makarna, yumurta, un, süt, salça ve pirinç başta olmak üzere 30'un üzerinde üründe indirimli satış uygulanacak. İşte kalem kalem o ürünler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti. Erdoğan, dün de Ankara'da DSİ'nin açılışında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatta başa baş satılacağını belirttikten sonra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanım da konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından indirime girecek ürünlerin listesi de belli oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya başlayacağız. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş yani kar marjı çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjı düşük biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yağ, şeker, et gibi... Onlarda hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz." dedi.
Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.
- MAKARNA
- UN
- SALÇA
- PİRİNÇ
- BULGUR
- MERCİMEK
- NOHUT
- FASULYE
- ŞEKER
- AYÇİÇEK YAGI
- ZEYTİNYAĞI
- TAVUK ÜRÜNLERİ
- TAM YAĞLI SÜT
- YARIM YAĞLI SÜT
- YUMURTA
- PEYNİR
- TEREYAGI
- BAL
- ZEYTİN
- ÇAY
- TÜRK KAHVESI
- PATATES
- KURU SOĞAN
- KARPUZ
- KAVUN
- ÇAMAŞIR DETERJANI
- BULAŞIK DETERJANI
- ÇAMAŞIR SUYU
- SIVI SABUN
- PEÇETE
- RULO HAVLU
- KOLONYA
- BEBEK BEZİ