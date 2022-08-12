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Tarım Kredi marketlerinde indirimli satışlar başlıyor! İşte kalem kalem o ürünler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. 15 Ağustos'tan itibaren makarna, yumurta, un, süt, salça ve pirinç başta olmak üzere 30'un üzerinde üründe indirimli satış uygulanacak. İşte kalem kalem o ürünler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti. Erdoğan, dün de Ankara'da DSİ'nin açılışında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatta başa baş satılacağını belirttikten sonra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanım da konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından indirime girecek ürünlerin listesi de belli oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya başlayacağız. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş yani kar marjı çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjı düşük biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yağ, şeker, et gibi... Onlarda hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz." dedi.

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

Tarım Kredi marketlerinde indirimli satışlar başlıyor! İşte kalem kalem o ürünler

  • MAKARNA
  • UN
  • SALÇA
  • PİRİNÇ
  • BULGUR
  • MERCİMEK
  • NOHUT
  • FASULYE
  • ŞEKER
  • AYÇİÇEK YAGI
  • ZEYTİNYAĞI
  • TAVUK ÜRÜNLERİ
  • TAM YAĞLI SÜT
  • YARIM YAĞLI SÜT
  • YUMURTA
  • PEYNİR
  • TEREYAGI
  • BAL
  • ZEYTİN
  • ÇAY
  • TÜRK KAHVESI
  • PATATES
  • KURU SOĞAN
  • KARPUZ
  • KAVUN
  • ÇAMAŞIR DETERJANI
  • BULAŞIK DETERJANI
  • ÇAMAŞIR SUYU
  • SIVI SABUN
  • PEÇETE
  • RULO HAVLU
  • KOLONYA
  • BEBEK BEZİ
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

YazıYORUM:

Bununla birlikte bir de tek fiat listesi yayınlansa. Satışıyla azalan ürünler de takviye edilirse işte o zaman diğer marketlerde ister istemez indirime gidecektir.

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SÜMBÜLZADE VEHBİ EFENDİ:

stokçulara gün doğdu desenize satış sınırı ekler misiniz? ortalığın karışmasına sebep olacak önlemleri almalısınız...

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Kubilay KAYMAK:

Tarım kredi marketleri olmayan yerlerde ne olacak? DEVLET, DÖRT BEŞ TANE MARKET ZİNCİRİNİ DİZE GETİREMİYORSA NE İÇİN VAR ACABA?

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