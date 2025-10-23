Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum'da Yeni Lojistik Depo Açtı

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Erzurum'da kurulan lojistik depo; 11 bin 800 metrekare kapalı alan, 850 metrekare soğuk hava deposu ve 4 bin 842 adet palet kapasitesinde olup sebze-meyve, kuru gıda, donuk ve taze ürünler depolanıyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğini ziyarette ederek Bölge Müdürü Mehmed Agah Ayık'tan çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Çiftçi'ye ziyareti esnasında Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Tarım İl Müdürü Alparslan Kenger, İl Protokol Müdür V. Yunuz Aktürk eşlik ederken Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Seyfettin Demirci, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu da hazır bulundu. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak tüm çiftçilerin girdi ihtiyaçlarını karşılama noktasında faaliyet gösteren ve onları pazara, tüketiciye ulaştırma anlamında büyük sorumluluk üstlenen Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği, tedarik ve satış yapılan girdilerden ortak ürün değerlendirmelerine ve kredili satışlara kadar birçok üründe faaliyet sürdürüyor.

Dumlu Mahallesi'nde kurulan lojistik depo; 11 bin 800 metrekare kapalı alan, 850 metrekare soğuk hava deposu ve 4 bin 842 adet palet kapasitesinde olup sebze-meyve, kuru gıda, donuk ve taze ürünler depolanıyor. Tarım Kredi Market Erzurum Lojistik deposu; Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki kooperatif marketlere ve resmi kurumlara hizmet veriyor. Ayrıca Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Tunceli Bitlis ve Batman illerindeki kooperatif marketlere de ürün sevkiyatı yapılıyor

Ayrıca bölge birliğine bağlı Tarım Kredi Kooperatif ortaklarından alınan ürünler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde satışa sunuluyor. - ERZURUM