Tarım Kredi Kooperatifi Bingöl Balını Marketlere Gönderdi

TARIM Kredi Kooperatifi'nin, satılmak üzere Bingöllü üreticilerden aldığı Bingöl balı, TIR'larla marketlere gönderildi.

Tarım Kredi Kooperatifi, Bingöl balının markalaşması ve tanıtımının artması amacıyla, kentteki 111 üreticiden 435 ton bal alım yaptı. Tescilli Bingöl balı, Tarım Kredi Kooperatifinin kentteki hizmet binasında düzenlenen törenle tıra yüklenerek gönderildi. Törene katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, şu ana kadar üretilen balların yüzde 40'ını Tarım Kredi Kooperatifi'nin satın aldığını ifade ederek, '2022 yılındaki TÜİK rakamlarına göre bizim 160 bin kovanımız var. 2022 yılında bin 489 ton bal ürettik. Bayi üretiminde 20'nci sıradayız. Puan üretiminde de 15'inci sıradayız. Bal üretimi bizim için Çok önemli bir gelir kaynağı. Bingöl için ve iyi bir ekonomik değer sağlıyor. Özellikle Bingöl Üniversitemizin kurulmasından sonra havza bazlı kalkınmada öncelikli üniversite olması ve faaliyet alanında arıcılık ve arı ürünleri olması Bingöl balına büyük bir değer kattı. Bunu yine üniversitenin katkılarıyla coğrafi işaret olarak tescillendikten sonra Bingöl balının tüm Türkiye'deki görünürlüğü ve layık olduğu yere yerleşmesi açısından büyük bir atılım yaptık. Şimdi 2020 yılından beri bunun farkında olan Tarım Kredi Kooperatifimiz de bizden bal almaya başladı. Şu anda bizim Bingöl'deki ürettiğimiz bal hemen hemen yüzde 40'ını şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri almış durumda. Devam eden alımlarıyla bu yüzde 51 rakama ulaşacak. Tarım Kredi Kooperatiflerimizin bu ballarımızı alarak piyasaya sunması bizde markalaşma ve pazarlama açısından bize büyük bir katkı sağlayacak, sürdürülebilirliği sağlayacak, raflarda tüketeceğimiz çok kaliteli bala ulaşacaklar. Fiyat istikrarını sağlayacağız dedi.(DHA)