Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık 24 bin dekar alanda pancar üretiminin yapıldığı tarlalarda çalışan kadın işçiler, sabah erken saatlerde başlayıp gün batımına kadar çapa yapıyor. Geçen yıl 200 lira yevmiye alan tarım işçileri, bu sezon ise günde kazandıkları 350 lira ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Tarım işçisi kadınlar pancar üretimi mesaisinde

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık 24 bin dekar alanda pancar üretiminin yapıldığı tarlalarda çalışan kadın işçiler, sabah erken saatlerde başlayıp gün batımına kadar çapa yapıyor.

Güneşten şapka takarak korunan kadınlar, gün boyu dizlerinin üstünde çalışarak üretime katkı sağlıyor. Geçen yıl 200 lira yevmiye alan tarım işçileri, bu sezon ise günde kazandıkları 350 lira ile aile bütçesine katkıda bulunuyor. Tarım işçisi Hazal Erat, ev işlerinin yanı sıra 3 yıldır tarlada çalışıp ailesine ekonomik katkı sağladığını söyledi. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başladığını ifade eden Erat, "Sabah saat 06.00'da işe geliyoruz, akşama doğru bırakıyoruz. Çapa zamanı tarlalarda çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Akşam iş bittiğinde eve gittiğimizde evde de durmuyoruz, ev işlerini de yapıyoruz. İş, ev, yemek derken günlerimiz böyle yoğun geçiyor" dedi.

Esma Demir adlı işçi ise sabah gün ışıdığında kalktığını söyleyerek, "Tarlaya gelip çalışıyorum. Şeker pancarı tarlasında çapa yapıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmak zorundayım. Akşam da ev işlerini yapıyorum. Çalışmaya mecburum, başka bir seçeneğim yok. Çalışmak zorundayız. Tarla sahiplerinden de memnunuz" şeklinde konuştu.

Pancar üreticisi Hasan Demir de, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinin vazgeçilmez ürünlerinden pancarın ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi. Demir, "Bölgemizdeki üretilen pancarlar için mayıs sonlarında ekimini yapmaya başlıyoruz ve mayıs bitene kadar pancar ekimi yapıyoruz. Haziran ortalarında çapasına başlıyoruz ve bir ay çapa devam eder. Son olarak ekim, kasım, aralık aylarında da bitkinin durumuna göre sökümü yapılıyor. Her yıl bu işi yapıyorum. Bu iş, aynı zamanda birçok kişiye iş imkanı sağlıyor. İşçiler sabahın ilk ışıkları ile birlikte mesailerine başlıyorlar. Burada çalışan işçiler bazen 30 derece sıcağın altında çapa yaparak para kazanıyorlar. Tarım işçileri günlük olarak 350 TL yevmiye alıyorlar. Helal olsun" diye konuştu.