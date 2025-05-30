Tarım Bakanlığı 251 Milyon TL Destekleme Ödemesini Aktarıyor

Tarım Bakanlığı 251 Milyon TL Destekleme Ödemesini Aktarıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 251 milyon 273 bin 225 TL'lik destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Ödemelerin detayları açıklandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 251 milyon 273 bin 225 TL destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 102 milyon 606 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 635 bin 925 lira olarak hesaplara aktarılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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