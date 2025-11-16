Haberler

Tarih netleşti! IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor

Güncelleme:
Artan banka dolandırıcılıklarının ardından IBAN transferleri ve çevrim içi ödemelerde yeni güvenlik adımları devreye giriyor. Meclis'e sunulan ve aralık ayı itibarıyla yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında mobil bankacılığa biyometrik doğrulama eklenerek para transferlerinde ses, parmak izi, yüz ve göz taramasıyla onay süreci zorunlu hale gelecek.

Mobil ve internet bankacılığı kullanımının hızla yükselmesi, siber suçluların bu alana yönelmesine neden oldu. Banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine yetkililer yeni tedbirler için düğmeye bastı.

Meclis'e sunulan ve aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi, bankacılıkta güvenliği üst seviyeye taşıyacak düzenlemeleri içeriyor.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA ZORUNLU HALE GELECEK

Yeni düzenlemeye göre banka hesaplarında biyometrik ödeme sistemleri yürürlüğe girecek. Yeni Şafak'ın haberine göre dolandırıcılık girişimlerini engellemek amacıyla bankalar, kullanıcıların benzersiz fiziksel özelliklerini dijital bankacılık altyapılarına entegre edecek.

Böylece yüksek tutarlı para transferleri ve ödemelerde kullanıcıdan hesabın gerçek sahibi olduğunu kanıtlaması için ses, yüz, parmak izi ve göz taraması gibi doğrulamalar istenecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SES TANIMA KOLAYLIĞI

Ses tanıma sistemi, akıllı telefon kullanmayan ve çoğunluğu 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan kesim için önemli bir avantaj sağlayacak. Dolandırıcıların özellikle bu yaş grubunu hedef aldığı bilinirken, sesle doğrulama yöntemi bu grubun korunmasını kolaylaştıracak.

KARTLARA ÇİP ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bankaların verdiği banka ve kredi kartları dahil tüm müşteri kimlikleri için yüz ve parmak tanımlama ile elektronik kimlik doğrulama yeteneğine sahip özel çip takılması da zorunlu hale gelecek. Bu yolla ödeme hizmetlerinde güvenlik artırılacak, suç ve suçlulukla daha etkin mücadele sağlanacak.

Düzenlemenin, 11. Yargı Paketi kapsamında kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

