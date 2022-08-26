Tarifenin altında tıraşa kuaförlerden 'haksız rekabet' tepkisi

Birinci sınıf kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz:

"Haksız rekabete yol açıyorlar"

Üçüncü sınıf kuaför Çetin Albayrak:

"Diğer kuaförler tarifeye uymadığından dolayı biz sıkıntı yaşıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bazı kuaför işletmelerinin, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu tarafından belirlenen fiyat tarifesinin altında hizmet vermesinden şikayetçi olduklarını belirten kuaförler, düşük fiyat ve hizmet kalitesinin haksız rekabete yol açtığını söyledi.

Eskişehir'deki kuaförler, bazı işletmelerin belirlenen fiyatların altında hizmet vermesinden şikayetçi olduklarını kaydetti. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu tarafından belirlenerek illerdeki bağlı bulunan odalara gönderilen fiyat tarifeleri, kuaförlere ve diğer ilgili işletmelere veriliyor. Lüks (Birinci), ikinci ve üçüncü sınıf olarak kategorilere ayrılan kuaförlerde fiyatlar ise gönderilen tarifeler üzerinden belirleniyor. Eskişehir'de üçüncü sınıf kuaförlerde saç kesimi 60 TL olarak belirlenirken, lüks (birinci) sınıf kuaförlerde ise bu fiyat 100 TL'ye çıkıyor. Eskişehir'deki kuaförler ise bazı işletmelerin müşteri çekmek için resmi fiyatın altında hizmet verdiğini ve haksız rekabete yol açtığını öne sürüyor. Kuaförler kentteki bazı işletmelerde, olması gereken saç kesim fiyatının yüzde 80'e kadar daha ucuz yapıldığını iddia ediyor. Bu işletmelerin mesleğe zarar verdiğini aktaran Saloon HY isimli işletme sahibi Hasan Hüseyin Yılmaz, denetim ve yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi.

"Haksız rekabete yol açıyorlar"

Resmi fiyatın altında hizmet veren işletmelerin fazladan işlem uygulayarak belirtilen fiyatın üzerinde para talep ettiğini ileri süren lüks sınıf kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, "Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu'nun belirlediği bir fiyat politikası var ancak bunun altında fiyatlara çalışan işletmeler var. Bu durum haksız rekabete yol açıyor. Aynı zamanda müşteri çekmek için fiyatlarını kapılara asıyorlar. Ortalama bir fiyatın yüzde 80 altında iş yapıp bir de bunları camlara asıyorlar. Bir de geç saatlere kadar ekstradan çalışıyorlar. Müşteriler de güvenip gidiyorlar ancak yanında farklı işlemler yapıp fazladan ücret talep ediyorlar. Giden müşteriler de sabit bir fiyata yaptıracağını sanıyor ama işlem sonunda ücret 5 katına çıkıyor. Maliyetlerimiz arttı ve bu maliyetlerin altında fiyatlar yazıp müşteri çekmeye çalışıyorlar. Haksız rekabete yol açıyorlar. Meslek ya da zanaat diye bir şey bırakmıyorlar, mesleğe kesinlikle zarar veriyorlar. Dükkan açma ve yeterlilik belgelerinin de olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

"Diğer kuaförler tarifeye uymadığından dolayı biz sıkıntı yaşıyoruz"

Aynı sınıf kuaförlerde farklı fiyatlar uygulanmasının işletmeciler ile müşteriler arasında soruna yol açtığını kaydeden üçüncü sınıf kuaför Çetin Albayrak, "Bağlı bulunduğumuz oda ve federasyon tarafından bize verilen bir tıraş tarifesi var. Ben üçüncü sınıf berber olarak burada listeye göre fiyat uyguluyorum ama bu belirlenen fiyatın altında çalışanlar var. Müşteri kaybına uğramamak için bu şekilde çalışıyorlar. Müşteriler de oralarda tıraş olduktan bir süre sonra başka kuaförlere gittiklerinde farklı fiyatlarla karşılaşıyorlar. Sonrasında ise 'sen benden fazla para mı alıyorsun' diye sorun çıkıyor. Diğer kuaförler tarifeye uymadığından dolayı biz sıkıntı yaşıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Biz el emeğimizin karşılığını arıyoruz. İnsanlara bunu anlatamıyoruz. Ucuz yerde adam 15 dakikada tıraş ediyor, ben burada 1 saat emek veriyorum. Bunun belirlenmiş bir fiyatı var. Buna uysalar çok iyi olacak. Benim şikayetim bu. İnsanlar el emeklerinin karşılığını alsınlar ve başka berberler de mağdur olmasın" dedi.