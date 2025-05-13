Taraklı Dijital Merkezi kırsal kalkınmayı destekliyor

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen "Yarının Köyleri" projesi kapsamında faaliyet gösteren Taraklı Dijital Merkezi ilk 6 ayını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurulan dijital merkezde, Sakarya'daki kamu kurumu temsilcileri ve basın mensupları bir araya geldi.

Restorasyon faaliyetlerinin ardından projenin yerel ortağı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğiyle kasım ayında dijital merkez olarak hizmet vermeye başlayan Taraklı Fenerli Konak'ta düzenlenen buluşmada, merkezde ilk 6 ayda gerçekleştirilen eğitimler ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ticaret Bakanlığı E-ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, merkezde devam eden dijital okuryazarlık, dijital yetkinlikler, yapay zeka okuryazarlığı, Trendyol'da mağaza açma ve satış teknikleri, e-ticaret, etkili sunum ve hitabet eğitimlerinin yanı sıra, çocuklara yönelik robotik ve kodlama programları ile kadın üreticilerin güçlenmesine yönelik faaliyetler aktarıldı.

Merkezde bugüne kadar yaklaşık 150 kişinin eğitim aldığı, bunların yarısından fazlasının kadın olduğu vurgulandı.

Yarının Köyleri projesi, yerel üreticilerin emeğini katma değerli hale getirerek yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmalarını mümkün kılıyor. Böylece Taraklılı üreticilerin enginar, reçel, turşu, kurutulmuş meyve-sebze, şerbet ve mantı gibi yöresel tatları, ahşap işçiliği, ahşap yakma, amigurumi ve kanaviçe gibi el işi ürünleri, ulusal ve uluslararası pazarlarda alıcı buluyor. Projeyle üreticilere sürdürülebilir bir gelir modeli sunulurken, dijital araçlar kullanılarak kırsal kalkınma ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanıyor.

SATSO'nun yerel paydaşlığında açılan Yarının Köyleri Taraklı Dijital Merkezi, projenin üçüncü durağı olma özelliğini taşıyor. Aralık 2023'te Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Köyü'nde ve Mayıs 2024'te İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ulamış Köyü'nde kurulan merkezler faaliyetlerine devam ediyor. 2026 yılı sonuna kadar Türkiye çapında 10 merkeze ulaşılması hedefleniyor.

"Yarının Köyleri projesi, kırsalda fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir proje"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, teknoloji ve veri odaklı yaklaşımlarını toplumsal fayda yaratmak için de kullandıklarını belirtti.

Geçen yıl kasım ayında faaliyete geçen Taraklı Dijital Merkezinin, yalnızca bir eğitim ve üretim noktası değil, aynı zamanda kadınların ekonomiye katılımının önünü açan, gençlerin yarına hazırlandığı ve kültürel mirasın teknolojiyle harmanlandığı bir merkez olduğunu vurgulayan Şahin, "Burada gördüğümüz ilgi, kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın doğru işbirlikleriyle mümkün olduğunu gösteriyor. Yarının Köyleri'ni birlikte inşa ettiğimiz UNDP'ye ve Taraklı'daki güçlü işbirlikleri için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SATSO- Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da özellikle tarihi Fenerli Konağının, ilçenin ve özellikle ilçedeki çocukların yeni nesil teknolojileri yakalayabilmesi açısından değerlendirilmesinin, projeyi çok daha anlamlı kıldığını aktardı.

Altuğ, Taraklı gibi tarihi ve kültürel mirası güçlü ilçelerinin teknolojiyle buluşarak geleceğe hazırlanmasının, hem yerel kalkınma hem de bölgenin sürdürülebilir gelişimi adına büyük bir fırsat olduğunu kaydederek, "Trendyol ve UNDP'nin güçlü destekleriyle Sakarya'da hep birlikte ortaya koyduğumuz bu modelin, Türkiye'ye örnek teşkil ederek yerel bölgelerde dijital dönüşümün başarılı bir örneği olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Teknolojinin ve fırsatların Taraklı ve çevresindeki kırsal alanlara ulaşmasını sağlıyoruz"

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa da 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin 3 trilyon lirayı aşarken, 2019-2024 yılları arasında dolar bazında yüzde 274 arttığını kaydetti.

2024 yılı verilerine göre e-ticaret yapan esnaf işletmelerinin yüzde 27,2'sinin kadınlara ait olduğunu vurgulayan Karaboğa, şöyle devam etti:

"Esnafımız, küçük sermayeyle kurulan işletmelerimiz ve kadın girişimcilerimiz, e-ticaret sayesinde düşük maliyetlerle büyük pazarlara erişim imkanı buluyorlar. Trendyol ve UNDP'nin Yarının Köyleri projesi, kırsalda fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir proje. Ticaret Bakanlığı olarak biz de dijital dönüşümü teşvik eden ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez de bu merkezin, UNDP Türkiye'nin dijital araçları kullanarak kırsal kalkınmaya odaklandığını gösterdiğini ve Trendyol ile stratejik ortaklıklarında önemli bir dönüm noktasını işaret ettiğini belirtti.

Yarının Köyleri projesi ile Adana ve İzmir'de kırsal alanlarda dijital merkezler kurduklarına dikkati çeken Dominguez, "Sakarya Taraklı üçüncü durağımız ve bu merkezleri Türkiye geneline yaymayı planlıyoruz. Bu merkezin hayata geçmesini mümkün kıldıkları için Trendyol'a ve yerel ortağımız Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz. Birlikte, bu dijital merkez aracılığıyla teknolojinin ve fırsatların Taraklı ve çevresindeki kırsal alanlara ulaşmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.