Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. Yılını Samsun'da Kutladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. Yılını Samsun'da Kutladı
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Samsun'da düzenlenen törende, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. yıl dönümü kutlandı. Müdür Yılmaz Uzun, yıllık 20 milyon işlem hacmiyle halkın mülk güvenliğini sağladıklarını belirtti.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. yılı Samsun'da kutlandı

Müdür Uzun: " Yılda 20 milyon işlem hacmiyle 178 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz"

SAMSUN - Samsun Tapu Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, "Yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan yada dolaylı işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 178 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Samsun'da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 178. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşma yapan Samsun Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, "Bugün köklerimizden aldığımız güçle geleceğe doğru bakıyoruz. Gelecek için vizyonla hareket etmek, sadece kurumumuzun değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın geleceği için de bir sorumluluktur. Bu nedenle sadece bugün değil, aynı zamanda yarını da düşünerek sürdürebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuğumuza devam ediyoruz. İki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı, köklü bir geleneğe sahip 'Teknolojide Öncü Kurum' olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımızda; 23 bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz, 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon, kişinin doğrudan yada dolaylı muhatap olduğu, 'Vatandaşımızın mülkünü güvenli bir şekilde emanet ettiği bir devlet Kurumu olarak' 178 yıldır halkımıza hizmet vermenin haklı gurunu yaşamaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen Tapu Takas Sistemi, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, E -Haciz, E-İpotek, Merkezi Kayıt Sistemi (MERSIS); Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS), Doğal Afet Sigortalar Kurumu ve Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamalar ile bir kamu kurumu olarak teknoloji çağının getirdiği tüm yenilikleri, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz WebTapu Projesi, 3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi ile üst üste 2 yıl İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü'ne layık görülen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz teknolojik gelişmelerde en önlerde yer alan Devlet Kurumu olmaya devam edecektir. Bugün, kuruluşunun 178. Yıldönümünü kutladığımız Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine büyük katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. 'Tapu Gibi Sağlam' sözüne mazhar olan teşkilatımızın 178. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Düzenlenen tören toplu halde fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Ekonomi
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