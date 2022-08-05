Tarımsal destek ödemeleri kapsamındaki 60 milyon 516 bin 754 TL bugün hesaplara yatırılacak

Gıda sorununun dünya genelinde ciddi bir boyut almasının ardından Türkiye de tarıma yönelik desteklerini artırdı. Bu destekler arasında en önemlilerinden biri olarak 'tarımsal destek ödemeler'i görülüyor.

BAKAN KİRİŞÇİ GÜZEL HABERİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, destek ödemeleriyle ilgili güzel haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kirişçi, "60 milyon 516 bin 754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Kirişçi'nin ayrıca paylaştığı tablo ise şu şekilde: