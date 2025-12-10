Haberler

Take Off İstanbul, Türk girişimlerini küresel arenaya taşıyor
Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Take Off İstanbul etkinliğinde Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine sermaye kazandırmanın yanı sıra Türk girişimlerini küresel sahneye taşıma misyonlarına dikkat çekti. Etkinlik, yatırımcılar ve girişimciler için önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Take Off İstanbul'un önemine değinerek, "Bu etkinliğin kilit ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Her yıl girişimcilik ekosistemine sermaye kazandırmak için Take Off etkinliğini düzenliyoruz. Başka bir misyonumuz daha var, Türk girişimlerini küresel sahneye, küresel arenaya taşıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikteki "Türkiye: Teknoloji ve Girişim Sermayesi İçin Bölgesel Güç Üssü" başlıklı panelde konuşan Dağlıoğlu, ana misyonlarının Türkiye'ye yatırım çekmek olduklarını vurgulayarak, 2015'ten bu yana Türkiye'de başarılı bir ekosistem oluşturmak için girişimcilik ekosistemiyle etkileşim halinde olduklarını söyledi.

"Başka bir misyonumuz daha var, Türk girişimlerini küresel sahneye, küresel arenaya taşıyoruz." diye konuştu.

"Sadece uluslararası etkinliklere katılmıyor, aynı zamanda bu etkinlikleri Türkiye'ye de getiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, diğer ülkelerdeki uluslararası etkinliklere de katıldıklarını belirterek, GITEX GLOBAL'in gelecek yıl ilk defa "GITEX Ai Türkiye" adıyla İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

Dağlıoğlu, sadece uluslararası etkinliklere katılmadıklarını, aynı zamanda bu etkinlikleri Türkiye'ye de getirdiklerini söyledi. Dağlıoğlu, TEKNOFEST ve Take Off'tan birçok mezunun kendi işletmelerini kurduğunu ve ürünlerini geliştirdiğini ifade ederek, global etkinliklerde bu girişimcilerle biraraya geldiklerini kaydetti.

"Start in Türkiye" internet sitesinin girişimciler için önemine değinen Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok yetenekli girişimciler var ve biz de onlara rehberlik etmek, onları doğru yatırım profiline yönlendirmek için işbirliği yapıyoruz. 20'den fazla yatırımcı göreceksiniz ve hepsinin farklı bir stratejisi var. Çeşitli sektörlere, farklı aşamalara yatırım yapıyorlar. Yatırım miktarları, bir işlemdeki yatırım tutarının büyüklüğü olabilir. Birkaç yüz bin dolar veya birkaç milyon dolar olabilir. Bu nedenle ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verebilmek için, çok canlı olan bu platformu oluşturduk. Sürekli güncelliyoruz. Yani yatırımcı topluluğuyla sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda 70'ten fazla girişim sermayesi fonunun listede olduğunu görebilirsiniz. Teknoloji alanına yatırım yapan 70'ten fazla özel sermaye fonu da var ve risk sermayesi fonlarını, kitlesel fonlama platformlarını ele aldık. Dolayısıyla amacımız, yatırım miktarının uygunluğuna ve fonların stratejisine bağlı olarak sizi en iyi şekilde yönlendirmektir. Ayrıca, yatırımcı topluluğuna doğrudan erişim, doğrudan iletişim kanalı da sağlıyoruz, böylece bu platformdaki fon yöneticilerine kolayca ulaşabilirsiniz."

"Bölgede ve belki de dünyada iş kurmak için en iyi yerlerden biri Türkiye"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye yatırım yapmak, Türkiye'de iş kurmak isteyen uluslararası misafirler için farklı konseptlerinin olduklarını kaydederek, bunların kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programlar, Teknoparklar veya teknoloji merkezleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin teknoloji yatırımcılarına teşvikler sunduğunu anlatan Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Öncelikle, işletmenizi teknoparktaki bir teknoloji geliştirme bölgesinde kurarsanız kurumlar vergisi ödemezsiniz. İkincisi, başarılı bir çıkış yaptığınızda sermaye kazancı vergisi de ödemezsiniz. Bence bu, bölgede ve belki de dünyada iş kurmak için en iyi yerlerden biri. Bu süreçte, Ofis olarak, büyük kurumsal faaliyetlere adanmış yeni bir konsept olan İstanbul Finans Merkezi'ni size sunmak istiyoruz. Burası, bölgeye finansal hizmet ihracatını desteklediğimiz bir alan ve bu yıl iyi bir haberimiz var. Bu alanda bir teknoloji geliştirme akışlı Teknopark kurduk. Böylece, büyük devlet bankaları, bazı özel bankalar ve diğer finans kuruluşları da dahil olmak üzere çok büyük finans kurumlarının hemen yanında olabilirsiniz. Daha önemlisi, düzenleyici kurumlara yakınsınız, çünkü düzenleyici kurumlar İstanbul Finans Merkezi'nde bulunuyor ve Türkiye'deki FinTek ekosistemine adanmış bu teknoloji parkını kurduk."

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
title