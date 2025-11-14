Haberler

Takasbank'tan TEFAS'a Yeni Düzenleme: TL Nakit Yükümlülük Saati Uzatıldı

Takasbank'tan TEFAS'a Yeni Düzenleme: TL Nakit Yükümlülük Saati Uzatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığını açıkladı. Bu değişiklik, yatırımcı işlemlerindeki yoğunluk ve artan işlem hacimlerini yönetmek amacıyla yapıldı.

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığını duyurdu.

Takasbank'tan yapılan açıklamada, TEFAS'ta son dönemde işlem gören fon sayısı ve yatırımcı sayısındaki gelişime bağlı olarak, gerçekleşen işlem hacimlerinde ve talimat sayılarında önemli artış meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Platforma üye kuruluşlardan gelen talepler ve diğer organize piyasaların kapanış ve takas saatleri dikkate alınarak, TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığı belirtildi.

Halihazırda uygulanmakta olan "aynı gün valörlü işlemlere ait talimat kabul son saati" (13.30) ve alım/satım işlemlerine ilişkin "netleştirme saati"nde (14.00) bir değişikliğe gidilmediği ifade edilen açıklamada, ilgili işlem saatlerinde bir değişiklik yapılması halinde tekrar bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, düzenlemeye ilişkin, yatırımcı işlemlerindeki yoğunluğun sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesinin öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Piyasa işleyişini desteklemek ve operasyonel süreçlerde oluşabilecek sıkışıklıkları gidermek amacıyla TL nakit yükümlülüğü saatinde revizyona gittik. Tüm paydaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.