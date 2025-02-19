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Tahran-Van Tren Seferleri 5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başlıyor

Tahran-Van Tren Seferleri 5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başlıyor
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Pandemi nedeniyle durdurulan Tahran-Van yolcu tren seferleri, 5 yılın ardından yeniden başlarken, ilk biletler yarın satışa sunulacak. İlk seferler Mart 2025'te başlayacak.

Pandemi nedeniyle ara verilen Tahran-Van yolcu tren seferleri, 5 yılın ardından yeniden başlarken, ilk biletler ise yarın satışa sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran heyeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Van-Tebriz tren seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi. 2020 yılında pandemi nedeniyle durdurulan seferler, yaklaşık 5 yıl aradan sonra tekrar hizmete giriyor. Tahran'dan hareket edecek ilk tren 9 Mart 2025 tarihinde yola çıkacak, Van'dan Tahran'a gidecek ilk sefer ise 10 Mart 2025'te başlayacak. Bilet satışları yarın itibarıyla başlarken, Van-Tahran arası bilet fiyatı 24,90 Euro (yaklaşık 930 TL) olarak belirlendi.

İHA muhabirine konuşan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, pandemiyle birlikte tren seferlerinin rafa kaldırıldığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu yönde açıklama yaptığını ve yarın bilet satışlarının başlayacağını ifade eden Özgökçe, "Hayırlısıyla mart ayı içinde yolcu taşımaya da başlanacak. Ümit ediyoruz ki bu gelişme, hem turizm hem de ticaret açısından her iki ülke için faydalı olur. Tren, ulaşımda önemli bir alternatif sunuyor. Özellikle yükü fazla olanlar veya nostaljik bir yolculuk yapmak isteyenler için iyi bir seçenek olacak" dedi.

Şu an bilet satışlarının acenteler tarafından yapılmadığını belirten Özgökçe, "Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşme halindeyiz. Şimdilik biletler Devlet Demiryollarının internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Ayrıca, garlarda da bilet satış istasyonları olacak" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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