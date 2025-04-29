Tahkim Yöntemleriyle Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü Artıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, gelişmiş ekonomilerde ticari uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 75'inin tahkim gibi alternatif uyuşmazlık yöntemleriyle çözümlendiğini belirterek, "Tahkim gibi alternatif çözüm yollarının yaygınlaştırılması, ticaret açısından güven ortamını artırırken, yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak bir unsur." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Odanın destekleri ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Tahkim Akademisi işbirliğiyle düzenlenen "1. Ankara Tahkim Günü" sempozyumuna katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, ticaretin dijitalleştiği, sınırların kalktığı ve küresel rekabetin hız kazandığı zamanlarda, iş dünyasının ihtiyacı olan en önemli konulardan birinin adil, hızlı ve etkin uyuşmazlık çözüm mekanizmaları olduğunu vurgulayarak, tahkimin klasik yargı süreçlerine kıyasla, daha esnek ve tarafların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen bir alternatif çözüm yolu olarak öne çıktığını bildirdi.

Tahkim başta olmak üzere, alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin sorunların çözüm süresini kısaltarak, maliyetleri düşürdüğünü kaydeden Baran, "Gelişmiş ekonomilerde ticari uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 75'inin tahkim gibi, alternatif uyuşmazlık yöntemleriyle çözümlendiği biliniyor. Tahkim gibi alternatif çözüm yollarının yaygınlaştırılması, ticaret açısından güven ortamını artırırken, yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak bir unsur." değerlendirmesinde bulundu.