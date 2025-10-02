Tadelle ve Sarelle, World Taste Award'da Altın Ödül Kazandı

Tadelle parça fındık kakaolu fındık ezmesi ve Sarelle kakaolu fındık ezmesi, dünyanın en prestijli lezzet yarışmalarından World Taste Award'da Altın ödülün sahibi oldu.

Tadelle yeni ürünü parça fındıklı kakaolu fındık ezmesi ve Sarelle kakaolu fındık ezmesi; görünüm, lezzet dengesi, kalite, yenilik ve doku gibi kategorilerde yüzde 80'in üzerinde puan aldığı World Taste Award'da Altın ödüle layık görüldü. Alanında uzman şefler, gastronomi profesyonelleri ve uluslararası jüri üyelerinden oluşan ekip tarafından kör tadım testi ile değerlendirilen Tadelle parça fındık kakaolu fındık ezmesi ve Sarelle kakaolu fındık ezmesi, yarışmanın 'Eşsiz Lezzet Mükemmelliği' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Açıklamaya göre Tadelle, 2025 yılında parça fındıklı kakaolu fındık ezmesi ile raflarda yerini aldı. Ürün, yüzde 36 fındık, yüzde 100 pancar şekeri ve doğal vanilya aroması içeriyor. 200 gram olarak satışa sunulan ürün parça fındıklı kakaolu fındık ezmesi, trans yağ ve glüten içermiyor. Özel kavurma tekniğiyle kavrulan Sagra fındıklarının kullanıldığı Sarelle kakaolu fındık ezmesi ise, doğal vanilya aroması ve yüzde 100 pancar şekeri ile üretiliyor. Ürün, trans yağ, renklendirici, koruyucu ve glüten içermiyor. - İSTANBUL