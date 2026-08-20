Tacikistan'dan İran'a 2.55 Milyon Ton Yakıt İthalatı Planı

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığı, İran'dan 2.55 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal edilmesinin planlandığını açıkladı.

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ile ticaretin arttırılmasının amaçlandığı kaydedilerek, İran'dan 2 milyon ton ham petrol, 150 bin ton benzin, 300 bin ton dizel ve 100 bin ton uçak yakıtı olmak üzere toplam 2.55 milyon ton yakıt ithal edilmek istendiği belirtildi.

Temmuz ayında Tacikistan Enerji Bakanı, yetkililerin petrol ürünlerinin ilave tedariki konusunda Kazakistan, Türkmenistan, İran, Irak ve Belarus ile müzakere halinde olduğunu belirtmişti.

Tacikistan, petrol arzının yüzde 80'ini genellikle Rusya'dan temin ediyor. Ancak Ukrayna Savaşı nedeniyle yakıt sıkıntısı da yaşayan Rusya, kısa süre önce yakıt ihracatına yasak getirdi.

Öte yandan ülkelere İran'la herhangi bir ticari ilişki kurmamaları konusunda tehditlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ekonomik savaşın Tacikistan'ın İran'dan yapmayı planladığı ithalatı nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı