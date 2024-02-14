Tabela yine değişiyor! Benzine ne kadar zam gelecek? Depo kaça fullenecek?

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Her geçen gün bir zam haberi daha gelirken, tabelalar cep yakan fiyatları göstermeye devam ediyor. Son olarak motorin zam haberi ile gündeme geldi. Motorinin ardından gözler benzine çevrildi. Benzine zam mı geliyor? Benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıtta tabela değişiyor mu? İşte ayrıntılar…

Akaryakıt sektöründe dalgalanmalar devam ediyor. Brent petrol 82 dolar civarında seyrederken, buradaki hareketlilik ise akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Tabelanın sürekli olarak değişmesinde bir başka önemli rol de küresel çapta yaşanan krizler. Fiyatlar bir inip bir çıkarken sürücüler zam haberlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi.

BENZİNİN LİTRESİ 41 LİRAYI AŞACAK

Geçtiğimiz günlerde zam gelen motorinin ardından sıra benzinde. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,79 lira zam bekleniyor. Fiyat artışı ile birlikte benzinin litre fiyatı 41, 21 lira olacak. Buna göre 60 litre deposu olan bir otomobil artık 2 bin 472 liraya fullenecek. Motorinin litre fiyatına ise 2,56 lira zam gelmişti. Güncelleme sonrasında 45 liraya ulaşan motorin adeta rekor kırdı.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 39,42, motorinin litre fiyatı ise 44,35 liraya satılıyor.