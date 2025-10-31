TAB Gıda, Dijital Dönüşüm ve Büyümeye Devam Ediyor

TAB Gıda, dijital dönüşüm yatırımları ve güçlü marka ekosistemiyle sürdürülebilir büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Sistem genelinde satışlar yüzde 49 artışla 17,4 milyar TL'ye ulaştı, dijital satışların payı yüzde 48 seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden TAB Gıda, 2025 yılının üçüncü çeyreğini de güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladı. Sistem genelindeki satışlar, kendi işletmeleri ve franchise restoranları dahil olmak üzere, yüzde 49 artışla 17,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket, üçüncü çeyrekte reel olarak yüzde 15 ciro artışı kaydederken, FAVÖK reel olarak yüzde 11 yükselerek 2,7 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 22,3 seviyesinde gerçekleşerek şirketin karlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisini bir kez daha teyit etti. Net kar ise reel olarak yüzde 31 artışla 944 milyon TL oldu.

TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"2025'in üçüncü çeyreğinde de operasyonel gücümüz, ölçek avantajımız ve yenilikçi ürün stratejilerimizle büyüme ivmemizi koruduk. Bu dönemde 76 yeni restoran açarak yılın geride kalan dokuz aylık dönemindeki toplam restoran açılış sayısını 165'e çıkardık. Böylece toplam restoran sayımız 1.975'e ulaştı. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı yüzde 44 ile şirket tarihimizdeki en yüksek seviyelerden birine çıktı. Güçlü bilanço yapımızı ve nakit pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Finansal borcumuzun yok denecek seviyede olması, büyüme stratejilerimizi güvenle sürdürmemize imkan tanıyor."

"Dijital dönüşüm yatırımlarımız, büyümemizin itici gücü olmaya devam ediyor

TAB Gıda Co-CEO'su Sinan Ünal üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Üçüncü çeyrekte toplam fiş sayımız yüzde 23 artışla 66,6 milyona ulaştı. Değer odaklı menülerimiz müşteri trafiğini desteklerken, premium ürünlerimiz ve kampanyalarımız ortalama sipariş tutarımızı artırdı. Özellikle marka iş birliklerimiz ve oyuncak kampanyalarımızın desteğiyle çocuk menüsü satışlarında yüzde 80 artış sağlayarak müşterilerimizden büyük ilgi gördük. Dijital satışlarımızın toplam satışlardaki payı yüzde 48 seviyesine ulaştı. Sistem genelinde kurulumunu tamamladığımız toplam 2 bin 400'e yakın self-servis sipariş ekranları müşteri deneyimini iyileştirirken, sipariş başına harcamaları artırmaya devam ediyor. Tıkla Gelsin, QR kod ve self-servis ekran kanallarındaki güçlü performans, karlılığımıza önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.

"Güçlü marka ekosistemimiz, sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturuyor"

TAB Gıda Co-CEO'su Gökhan Asok, "Şirket olarak 2025'in üçüncü çeyreğinde de büyümemizi tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürdük. İnsan kaynağımız, franchise iş ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte oluşturduğumuz güçlü ekosistem, başarımızın en önemli temeli. Genç kitlelerle dijital platformlarda, ailelerle sahada güçlü bağlar kurmaya devam ediyoruz. Yalnızca bu yıl 22 festivalde yer alarak markalarımızı milyonlarca tüketiciyle buluşturduk. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda hem yeni restoran açılışlarıyla hem de mevcut müşteri tabanımızda ziyaret sıklığını artırmaya yönelik çalışmalarımızla büyümemizi pekiştiriyoruz. TAB Gıda'yı daha güçlü bir geleceğe taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL