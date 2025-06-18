TAB Gıda, 2025'e Kadar 180 Restoran Açacak ve 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

TAB Gıda, 2025 sonuna kadar 180'den fazla yeni restoran açmayı ve yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, 2025'te de sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Franchise yatırımcılarına sunduğu cazip fırsatlar ve gıda işletmeciliği konusundaki ihtiyaçlarının tamamına yakınını kendi bünyesinde çözebilen ekosistemin desteğiyle faaliyetlerine devam eden şirket, bu yıl içinde 180'den fazla yeni restoran açmayı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Restoran ağını genişletme konusundaki istikrarlı duruşunu sürdüren TAB Gıda, yalnızca 2024 yılı içinde neredeyse her iş gününde bir restoran açarak 7 markasıyla beraber restoran sayısını 1830'a taşıdı. Franchise restoranların toplam portföy içindeki payı yüzde 45'e ulaşırken, şirket, dengeli büyüme stratejisiyle operasyonel verimliliğini artırdı, sektördeki liderliğini ise daha da sağlamlaştırdı.

Dijital dönüşüm, operasyonel mükemmellik ve şeffaf iletişim odağındaki stratejileriyle büyümeye devam eden TAB Gıda, yılda ortalama 350 milyon müşteriye hizmet sunuyor.

Güçlü altyapısı, yerli üretim kabiliyeti ve yaygın restoran ağıyla TAB Gıda hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda öncü adımlar atmaya devam ediyor. Yeni yatırımlar, şirketin hem ekonomik katma değer yaratma hem de sosyal etki sağlama vizyonunu yansıtan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

"Stratejik alanlarda sektöre örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçirebiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Üst Yöneticisi (Co-CEO) Özgür Çetinkaya, TAB Gıda olarak kuruluşlarından bu yana yerli bilgi birikimleri, güçlü lojistik ağları, AR-GE ve teknolojiye yaptıkları yatırımlarla yeme-içme sektöründe öncü bir rol üstlendiklerini belirtti.

Müşterilerini 30 yılı aşkın süredir hem dünyaca ünlü markalarla hem de yerel damak zevkine hitap eden yeni tatlarla buluşturduklarını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Burger King ile başlayan yolculuğumuz, zamanla bünyemize kattığımız Sbarro, Popeyes, Arby's ve Subway gibi global markaların yanı sıra, kendi yarattığımız Usta Dönerci ve Usta Pideci markaları ile daha da zenginleşti. Menü mühendisliği yaklaşımıyla sürekli yenilediğimiz ürünlerimiz sayesinde, Türkiye'deki mutfak tercihinin yaklaşık yüzde 85'ine dokunuyor, her damak zevkine uygun seçenekler sunuyoruz."

Çetinkaya, TAB Gıda olarak sürdürülebilir büyümelerini, operasyonel güçlerine ve entegre yapılarının sağladığı sinerjiye borçlu olduklarını aktararak, "Çatı şirketimiz TFI TAB Gıda Yatırımlarının güçlü altyapısı sayesinde kırmızı et, yeşillik, ekmek ve patates gibi temel hammaddeleri kendi sistemimiz içinde üretebiliyor, dijitalleşme, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi stratejik alanlarda sektöre örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yapının, Franchise yatırımcılarına sadece güvenli bir iş ortaklığı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda karlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları da yarattığını vurgulayan Çetinkaya, "Markalarımıza yatırım yapmak isteyen girişimcilere operasyonel bilgi birikimimiz, pazarlama desteğimiz ve güçlü satın alma ağımızla değer katmaya devam ediyoruz. 2025 yılında da Türkiye'nin dört bir yanında hizmet kalitemizi artıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Müşteri memnuniyetini sürekli olarak yukarı taşıyoruz"

Çetinkaya, yeni yatırımlar planlarında yalnızca büyüme rakamlarına değil, bu büyümeyi nasıl daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir kılabileceklerine odaklandıklarına dikkati çekti.

Bu yıl sonuna kadar 180'den fazla yeni restoran açmayı ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, "Operasyonel ağımızı 2024 yılında olduğu gibi, 7 markamızla yüzde 10'un üzerinde genişletmeyi öngörürken, dijital satış kanallarının toplam gelirimiz içindeki payını artırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknoloji yatırımlarımız sayesinde restoran yönetiminde verimliliği artırıyor, müşteri memnuniyetini sürekli olarak yukarı taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, robot destekli hizmet çözümleri, gelişmiş iş gücü yönetim sistemleri ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine yönelik dijital uygulamalarla, sektördeki lider konumlarını sadece korumakla kalmadıklarını hizmet kalitelerini geleceğe taşıdıklarını vurguladı.

Tüm bu büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri, dijital dönüşüm vizyonları ve insan odaklı çalışma anlayışlarıyla birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetinkaya, "TAB Gıda ailesi olarak yön verdiğimiz bu ekosistemin her adımında insan, kalite ve inovasyon odaklı yönetim anlayışından ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.