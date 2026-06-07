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T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, "Bright Spark Award"a layık görüldü

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Avrupa'nın en büyük bilim merkezleri ve müzeler ağı ECSITE tarafından genç liderlere verilen 'Bright Spark Award'a layık görüldü. Ödül töreninde Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemi uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Avrupa'nın en büyük bilim merkezleri ve bilim müzeleri ağı ECSITE tarafından genç liderlere verilen "Bright Spark Award"a layık görüldü.

T3 Vakfının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır'ın Avrupa'nın en büyük bilim merkezleri ve bilim müzeleri ağı ECSITE tarafından genç liderlere verilen prestijli "Bright Spark Award"a layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen oturumda, Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemini, gençlik çalışmalarımızı ve hayata geçirdiğimiz modeli uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk. Gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran çalışmalarımızı dünyaya anlatmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yunus Türk
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