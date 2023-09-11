Suudi Yatırımcıların Türkiye'ye İlgi Yeniden Canlanıyor

Bu yıl Riyad'da ilk kez düzenlenen Cityspace Global fuarına katılan Aremas Gayrimenkul'ün Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, "2023'te yabancılara yapılan satışların düşük seyrettiği gayrimenkul pazarında, Suudi Arabistan'ın adının öne çıkması bekleniyor. Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'nın ilk gününde Suudi yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yeniden canlanmaya başladığını gördük" dedi.

Yabancı yatırımcıların nabzını tutmak amacıyla, 10-13 Eylül tarihlerinde Riyad'da düzenlenen Cityscape Global'e katıldıklarını söyleyen Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, "Son yıllarda Dubai, Abu Dhabi, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere, Arap ülkelerinin Türkiye'ye ilgisi düşerken, geçmişte büyük satışlar yaptığımız Suudi Arabistan pazarının yeniden canlanmasını bekliyorduk. Bu yıl ilk kez düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'nın ilk gününde Suudi yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yeniden canlanmaya başladığını gördük. Hem yatırımcılar hem de geliştiriciler, özellikle İstanbul, Bodrum ve Trabzon'a büyük ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

YABANCI YATIRIMCILARIN NABZINI TUTTU

Vedat Arslan, "2010 yılında büyük ölçekli, seçkin gayrimenkul projelerine satış ve pazarlama danışmanlığı sunma vizyonuyla yola çıkan Aremas Gayrimenkul olarak, Türkiye dışında Almanya, Dubai ve Gürcistan'da ofislerimizle faaliyet gösteriyoruz. Konsept geliştirmeden satış sonrası hizmetlere kadar A'dan Z'ye hizmet verdiğimiz projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon metrekareye, satılabilir ürün değeri ise 5,3 milyar dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların nabzını tutmak amacıyla Cityscape Global 2023'te yerimizi aldık. Farklı coğrafyalardaki kapsamlı portföyümüz sayesinde, Körfez ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıları standımızda ağırladık. Fuarın sonuna kadar yaklaşık iki yüz bin ziyaretçi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ZİYARET ETTİ

Gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını söyleyen Arslan, "Yoğun ilgi gören standımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraberindeki heyeti ağırladık. Sektör profesyonelleri ve iş insanlarının yanı sıra, kamunun da fuara ilgi göstermesi bizim açımızdan son derece önemli" dedi.

Suudi Arabistan'ın ülke olarak dünyanın en büyük şantiyesine dönüştüğüne dikkat çeken Arslan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye'deki gayrimenkul geliştirici firmaların Suudi Arabistan'da proje geliştirmesi için önemli talepler alıyoruz. Gayrimenkul geliştirmek için hazır arsa stoku ve finansmana sahip Suudi pazarında, ülkemizin geliştirme, inşaat ve satış konularındaki tecrübelerine ihtiyaç var. Türk inşaat sektörü, Rusya ve Ukrayna'daki kayıplarının telafisini Suudi Arabistan'da bulabilir."