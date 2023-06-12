Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Arap-Çin İş Konferansı kadim dostluğu pekiştirecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın kadim Arap-Çin dostluğunu pekiştirmek, her iki tarafa da fayda sağlayacak ortak bir gelecek inşa etmek ve dünyada barış ve kalkınmayı desteklemek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, 10. Arap-Çin İş Konferansı'nın kadim Arap-Çin dostluğunu pekiştirmek, her iki tarafa da fayda sağlayacak ortak bir gelecek inşa etmek ve dünyada barış ve kalkınmayı desteklemek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Bakan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Pazar günü başlayan konferansın açılış töreninde söz konusu açıklamayı yaptı.

Bakan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud'un, Arap ülkeleri ve Çin arasında uzun süredir var olan ileri düzeydeki ortaklığı tüm hayati yatırım alanlarında güçlendirme yönündeki bağlılığını vurguladı.

Bakan, konferansın "refah için işbirliği" temasının, Arap dünyasıyla Çin arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin büyük önemini, potansiyelini, uyumluluğunu ve buna kaynaklık eden ortak vizyonu ortaya koyduğunu ifade etti.

Çin'in Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten bakan, iki taraf arasındaki ticaret hacminin 2022'de 430 milyar ABD dolarına ulaşarak 2021'e göre yüzde 31 artış kaydettiğini belirtti.

Bakan ayrıca, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan Suudi-Çin ticaretinin, 2022'de 106.1 milyar ABD dolarına ulaşarak 2021'e göre yüzde 30 artış kaydettiğini söyledi.

Öte yandan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid El Falih, "büyüme ve genişleme yönünde ilerlediğini" söylediği Çin'in konferansa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

El Falih, iki tarafın daha geniş ekonomik entegrasyon fırsatları yakalaması için Arap ülkelerinin Çin ile birlikte çalışacağını söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise Suudi Arabistan'ın konferansa ev sahipliği yapmasının, 2022'de Riyad'da düzenlenen ve Arap-Çin işbirliğine çeşitli alanlarda yeni bir ivme kazandıran ilk Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nden bu yana ülkenin gösterdiği başarılı çabaların devamı olduğunu vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Riyad'dan bildiriyor. (XHTV)