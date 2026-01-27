Suudi Arabistan, yapay zeka ve işgücü piyasasını ele alan konferansa ev sahipliği yaptı

Suudi Arabistan, başta yapay zekanın işler üzerindeki etkisi olmak üzere küresel işgücü piyasalarının karşı karşıya bulunduğu temel zorlukların ele alındığı Uluslararası İşgücü Piyasası Konferansı'nın üçüncüsüne ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, başkent Riyad'da düzenlenen 3. Uluslararası İşgücü Piyasası Konferansı'nın açılış konuşmasını Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi yaptı.

Racihi, küresel işgücü piyasalarının, "teknolojik ilerlemeler, demografik değişimler ve değişen beceri gereksinimleri nedeniyle hızlı bir dönüşümden geçtiğini" belirtti.

Racihi ayrıca, bu dönüşümün, daha dayanıklı ve sürdürülebilir işgücü piyasaları oluşturmak için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini ve uzmanlık paylaşımının artırılmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Konferansta, ticaret dönüşümlerinin istihdama etkisi, kayıt dışı ekonomi, küresel beceri sistemleri, yapay zekanın iş dünyasına etkileri, kriz dönemlerinde istihdamın korunması ve dayanıklı işgücü piyasalarının inşası gibi başlıklar ele alınıyor.

Dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla çalışma bakanı ile 200'ü aşkın uluslararası konuşmacının katıldığı konferansa, 100 ülkeden 10 bini aşkın katılımcı ile uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin iştirak etmesi bekleniyor.

Programda 50'den fazla oturum ve etkinlik yer alıyor.

Konferans kapsamında ayrıca çok sayıda ülkenin çalışma bakanlarının katılımıyla bir bakanlar toplantısı düzenlendi.

Görüşmelerde teknolojik dönüşüm, beceri geliştirme, kayıt dışı ekonomi, iş kalitesinin artırılması, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının güçlendirilmesi ve iş piyasasında kapsayıcılığın teşvik edilmesi gibi ortak zorluklar masaya yatırıldı.

Bakanlar, ekonomik büyümenin temel itici gücü olarak insan sermayesine yatırımın önemini ve işgücü piyasalarındaki hızlı değişimlere yanıt verebilecek esnek ve proaktif politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca, sonuçların ortak programlara, veri paylaşımına ve uluslararası kuruluşlarla etkili ortaklıklara dönüştürülmesinin önemi ifade edildi.

Konferans, yarın düzenlenecek diyalog oturumları, atölye çalışmaları ve yenilikçi girişimlerle sona erecek.

Etkinliklerin, uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, uzmanlık alışverişini artırmayı ve daha verimli, sürdürülebilir işgücü piyasalarının oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor.

Uluslararası İşgücü Piyasası Konferansı ilk kez 2023'te, "geleceğin dönüşümlerine tam hazırlıklı, esnek ve kapsayıcı küresel bir işgücü piyasası inşa etme" vizyonuyla başlatılmıştı.